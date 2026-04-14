Avanza selección de consejeros del INE; predominan perfiles afines a la 4T

El proceso para renovar tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue avanzando, pero no sin cuestionamientos. El Comité de Evaluación dio a conocer la lista de 100 aspirantes que superaron la prueba de idoneidad, una etapa clave rumbo a la designación final.

Desde este martes inicia la fase de entrevistas, donde se perfilarán quienes llegarán a la última ronda. Sin embargo, el listado ya genera ruido: entre los mejor evaluados predominan perfiles identificados como cercanos al gobierno federal y al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Paridad cumplida, pero con señalamientos en los perfiles

El Comité destacó que la lista cumple con el principio de paridad de género: 50 mujeres y 50 hombres integran el grupo de aspirantes. No obstante, más allá del equilibrio numérico, especialistas y observadores han comenzado a poner el foco en los vínculos políticos de varios de los seleccionados.

Entre los nombres que más llaman la atención se encuentra Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, señalado como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. Obtuvo una de las calificaciones más altas en el examen de conocimientos, con 99 de 100 puntos.

También aparece Bernardo Valle Monroy, quien participó en la elaboración de la fallida reforma electoral desde la Secretaría de Gobernación y cuenta con experiencia como consejero en la Ciudad de México. Su calificación también rozó la perfección.

Avanza el proceso de selección de tres #consejeros del #INE.... Y predominan los afines a #4T...



El Comité de Evaluación, selecciono a los 100 aspirantes mejor evaluados que pasaron la prueba de idoneidad...



Este martes, inicia la etapa de entrevistas . pic.twitter.com/Z7FDBo2aY9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Funcionarios, excolaboradores y perfiles ligados a la 4T: la lista de aspirantes

La lista incluye otros perfiles con antecedentes en la administración pública o cercanía con estructuras de poder. Destacan Mary Cruz Cortés Ornelas, quien fue propuesta por el Ejecutivo para integrar el Comité de Evaluación del Poder Judicial; así como Dulce María Esquerra Salazar, vinculada a la Casa de Moneda de México.

Se suma Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de Fonatur e hija de un senador de Morena; además de Alfredo Martínez Alcázar, exsecretario del Congreso de Colima y ex candidato por ese partido.

Dentro del propio INE también figuran varios nombres: Jesús Octavio García González, María Fernanda Romo Gaxiola y Marisa Arlene Cabral Porchas. A ellos se agrega Roberto Carlos Félix López, cercano a la actual presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, y quien actualmente ocupa un cargo clave en la organización electoral.

Otro perfil relevante es Juan Manuel Vázquez Barajas, titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral, también identificado como cercano a la presidencia del órgano electoral.

¿Qué falta en el proceso para elegir consejeros?

Con la etapa de entrevistas en puerta, el proceso entra en su fase más delicada. De aquí saldrán las propuestas finales que serán enviadas a la Cámara de Diputados, donde se definirá quiénes ocuparán las tres vacantes.

El avance del proceso, lejos de disipar dudas, ha encendido alertas sobre la posible politización del árbitro electoral. La integración final del INE será clave de cara a los próximos procesos electorales, en un contexto donde la confianza en las instituciones vuelve a estar en el centro del debate público.

