¿Dónde y cómo sacar mi credencial de elector en Chiapas?

Los chiapanecos elegirán a los integrantes de sus ayuntamientos en las elecciones de 2024. Cada ayuntamiento estará conformado por un presidente municipal, un síndico y regidores, quienes se encargarán de los asuntos locales durante tres años.

El estado de Chiapas tiene una población total de 5,543,828 personas. Y en 2024 muchos jóvenes ya podrán votar y para esto muchos buscarán tener su credencial de elector por primera vez y aquí les decimos cómo hacerlo paso a paso.

Paso a paso para sacar la credencial de elector

Recuerda que no se dará atención si no cuentas con una cita programada. Aquí te dejamos la serie de pasos muy sencillos que debes hacer para obtener tu credencial de elector y poder votar:

PASO 1: Saca una cita

Ubica tu módulo más cercano a tu domicilio y haz una cita.

PASO 2: Prepara tus documentos

Tus papeles para solicitar tu credencial de elector deben ser originales y sin enmendaduras o tachaduras:

- Identificación con fotografía

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

PASO 3: Ubica tu módulo

Durante la cita, acude al Módulo, de acuerdo con tu cita, con tus tres documentos. Personal te ayudará a llenar una solicitud digital con los datos registrados en tus documentos; al finalizar verifica que todo esté correcto.

PASO 4: Ve por tu credencial de elector

Recoge tu credencial acudiendo al mismo módulo donde la solicitaste y recuerda que debes llevar el comprobante que te dieron al hacer el trámite. Como tip: verifica su estatus antes de ir por ella.

Recuerda que si tienes 17 años y cumples 18 entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, ya puedes comenzar con tu trámite de credencial, pues tienes del 1 de septiembre de 2023 al 22 de enero de 2024.

¿Cómo renovar la credencial de elector?

Este trámite va dirigido a personas que solicitan renovar su credencial, debido a que ya no se cuenta con espacio en los años para el marcaje del voto, y en los cuales no existe ninguna modificación de datos personales, datos geoelectorales ni de domicilio.

Solo debes hacer una cita, ubicar tu módulo, tener tu documentación y realizar los mismos pasos que hiciste al sacar tu credencial por primera vez como te lo mostramos anteriormente.

Oficinas del INE donde puedes sacar la credencial de elector en Chiapas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas ha señalado que hay 48 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) en la entidad para que la ciudadanía acuda a realizar los trámites de inscripción, corrección de datos, cambio de domicilio, corrección en su domicilio, reposición, reincorporación, reemplazo; o bien, a recoger su credencial. Algunos de ellos son:

INE Bochil

INE Comitán de Domínguez

INE Copainalá

INE Huehuetán

INE Huixtla

INE Ocosingo

Chiapas cuenta con 13 módulos fijos, 6 fijos adicionales, 2 semifijos y 27 móviles. La mayoría de las sedes laborará en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, en sus sedes programadas de acuerdo al Directorio de Módulos.

Para acudir al módulo es necesario agendar previamente una cita, puede ser vía internet en www.ine.mx; o bien, marcar al número telefónico gratuito 800 433 2000. Sin cita no podrá ser atendido.

