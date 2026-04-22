¿Autonomía en riesgo? Denuncian intento de control tras llegada de nuevos consejeros

La toma de protesta de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral encendió las alertas y profundizó la confrontación política en el país. Para diversos sectores, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una ruta más amplia de concentración de poder que ha sido señalada en otros contextos de América Latina.

El señalamiento no es nuevo. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha advertido en múltiples ocasiones cómo, en su país, el debilitamiento de las instituciones comenzó con el control progresivo de los poderes públicos. En sus palabras, se eliminó la autonomía del Poder Judicial y se subordinó al aparato político, mientras los órganos electorales dejaron de ser ciudadanos para responder al gobierno.

La advertencia desde Venezuela: Asi fue el caso Hugo Chávez

El antecedente de Hugo Chávez vuelve al debate como referencia obligada. Su modelo político, según diversas críticas, siguió una lógica clara: asegurar el control del Poder Legislativo, intervenir o someter al Poder Judicial y, finalmente, dominar los organismos electorales.

Esa fórmula, que en su momento fue desestimada por algunos sectores en Venezuela, derivó —según la oposición— en una concentración total del poder. Hoy, voces críticas advierten que ese esquema no solo dejó consecuencias profundas en ese país, sino que también se ha vuelto una referencia para proyectos políticos en la región.

El caso mexicano: tensión en el árbitro electoral

En México, la reciente integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha sido interpretada por críticos como un punto de quiebre. Con la llegada de nuevos consejeros, se señala que el oficialismo podría alcanzar una mayoría dentro del órgano, lo que genera dudas sobre su independencia.

Para la oposición, esto representa el cierre de una etapa en la que el INE operó como un organismo autónomo capaz de organizar elecciones y validar alternancias políticas. El instituto, recuerdan, fue clave en procesos que llevaron tanto a gobiernos de distintos partidos como al actual proyecto político.

Choques previos y desgaste institucional

El conflicto entre el poder político y el INE no es reciente. Durante años, el organismo fue señalado desde el gobierno por decisiones que incomodaron al oficialismo, como sanciones por propaganda o la cancelación de candidaturas polémicas.

Estas tensiones alimentaron una narrativa que colocó al instituto como un obstáculo, lo que derivó en intentos por reformarlo o acotar sus funciones. Para los críticos, ese desgaste fue preparando el terreno para los cambios actuales.