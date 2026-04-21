La absurda respuesta oficial ante la crisis de violencia en México y la pérdida de la juventud

La crisis de violencia en México ha alcanzado niveles que desafían no solo la seguridad pública, sino también el sentido común de las autoridades. Mientras el tejido social se desgarra con eventos que parecen sacados de una pesadilla, la respuesta institucional parece quedarse atrapada en gestos simbólicos y burocráticos que poco o nada hacen para detener la sangre que corre en espacios públicos, turísticos y escolares.

Este fenómeno no es aislado; responde a una retórica que ha permeado en diversos estratos de la sociedad durante los últimos seis años. El impacto de los mensajes de odio y la polarización ha encontrado un eco trágico en individuos que ven en la agresión una forma de validación. La realidad nos golpea con la noticia de que incluso nuestros sitios más sagrados y antiguos ya no están exentos de la barbarie.

La crisis de violencia en México se manifiesta a través de la ineficacia gubernamental, la influencia de discursos externos e internos, y el doloroso incremento de crímenes cometidos por menores de edad, un síntoma inequívoco de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables y en sancionar a los culpables.

Letreros contra las balas: La respuesta oficial en Teotihuacán

El Gobierno Federal parece haber encontrado una ‘solución’ peculiar para evitar actos violentos como los recientemente ocurridos en Teotihuacán: colocar letreros donde se prohíba el ingreso con armas a los sitios arqueológicos.

Esta medida pretende que, mediante carteles en las paredes, los criminales entiendan que no deben ejecutar a nadie en zonas turísticas. Bajo esta lógica, pronto podríamos ver anuncios de ‘prohibido carros-bomba’ en el AIFA, ‘prohibido robar celulares’ en el transporte público o ‘prohibido quemar comercios’.

Mientras se enfocan en prohibir el vapeo, la verdadera tragedia es que un criminal en Teotihuacán replicó los mensajes de odio emitidos desde el poder, evidenciando que la crisis de violencia en México se alimenta de la retórica oficial de los últimos seis años.

De Columbine a las pirámides: Una realidad de 50 muertes diarias

El ataque contra turistas inocentes, tratados como si fueran invasores, es un acto despreciable que encuentra una oscura inspiración en masacres extranjeras, como la ocurrida un 20 de abril en la preparatoria Columbine, Colorado.

Sin embargo, la crisis de violencia en México revelada en las pirámides es aún más cruda que cualquier referente estadounidense. Vivimos en un país donde se registran 50 asesinatos diarios (dos cada hora) y donde la gran mayoría de las víctimas y victimarios son jóvenes. Un ejemplo reciente es el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de apenas 17 años que disparó en seis ocasiones contra el funcionario.

Sadismo y falta de justicia: Los casos de Leyla Montserrat y Norma Lizbeth

La degradación social se hace evidente cuando menores de edad cometen crímenes con un sadismo aterrador. En Sonora, Montserrat y Britany Michel, de 13 y 15 años, asesinaron a Leyla Montserrat y grabaron el acto para la posteridad.

La indignación ante la crisis de violencia en México crece al observar las sentencias: 11 meses de libertad condicional para la menor de 13 años y poco más de dos años para la de 15, con una reparación del daño de apenas 5 mil 600 pesos.

Este patrón de violencia juvenil se repite con casos como el de Azhara Aylin, quien terminó con la vida de Norma Lizbeth en una secundaria de Teotihuacán, dejando claro que la impunidad es el combustible de estas tragedias.

Infancias perdidas: De Torreón a Lázaro Cárdenas

El futuro del país parece hipotecado por la violencia que recluta y consume a los niños. En Torreón, un menor de 11 años atacó el Colegio Cervantes con armas de fuego; el pasado marzo, Osmar ‘H’, de 15 años, utilizó un fusil AR-15 para asesinar a dos maestras en Michoacán.

Incluso en delitos de bandas organizadas, los menores están presentes, como ocurrió en Valle de Chalco, donde un joven participó en el incendio de una tienda que provocó la muerte del pequeño Henry, de solo dos años.

Estos hechos demuestran que la crisis de violencia en México no se soluciona con señales en las paredes, sino con un cambio estructural que detenga la fábrica de delincuentes en la que se han convertido nuestras calles.