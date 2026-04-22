¿Quién es Inocencia González? La madre buscadora que enfrentó a Noroña

¿Recuerda a Inocencia? Ella es la madre buscadora que, con ficha en mano, confrontó al senador Gerardo Fernández Noroña en San Felipe del Progreso, Estado de México. Inocencia busca a su hija Cynthia desde 2024, una joven de 26 años que desapareció tras denunciar el acoso de policías municipales.

El momento se hizo viral luego de que el legislador morenista asegurara en su discurso que “quería conocer a una madre buscadora”. Al escuchar la invitación, Inocencia intentó entablar un diálogo, pero la respuesta fue el silencio. Cuando la mujer se acercó a pedir el micrófono para ser escuchada, el acceso le fue negado y, al bajar del templete, el senador decidió ignorarla mientras sus propios simpatizantes gritaban para acallar su reclamo.

🚨 El reclamo que las autoridades no quieren escuchar



Una madre buscadora enfrentó a Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) por el abandono de las familias de más de 132 mil desaparecidos en #México.



"Sí existen las madres buscadoras", gritó Inocencia González Mondragón… pic.twitter.com/XN2Li1W3db — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

“Soy una madre buscadora": El grito de Inocencia

A pesar de los intentos por silenciarla, el mensaje de Inocencia González quedó registrado. “Soy una madre buscadora... conozco a muchas. Ese señor dice que no hay madres buscadoras... quería decirle a este señor lo que sienten las madres buscadoras”, expresó Inocencia tras ser repelida con ademanes por el senador durante el mitin.

Inocencia intentó acercarse al morenista, pero fue bloqueada por personas cercanas a él, quienes formaron un cerco humano. Ante la insistencia del reclamo, la respuesta del legislador generó una ola de críticas en redes sociales al pedir a sus colaboradores que “la grabaran”, un gesto interpretado por colectivos de víctimas como una táctica de intimidación y minimización del dolor.

El caso Cynthia: Una desaparición bajo sospecha

Detrás de la confrontación política hay una historia de injusticia que comenzó hace dos años. La hija de Inocencia, Cynthia, era estudiante de Ingeniería Petroquímica en Poza Rica, Veracruz. Su desaparición ocurrió en circunstancias alarmantes: la joven de 26 años dejó de ser localizada poco después de haber interpuesto una denuncia formal por acoso contra policías municipales.

Desde entonces, Inocencia González ha recorrido diversos puntos del país buscando justicia y el paradero de su hija, enfrentándose no solo a la impunidad de las autoridades, sino ahora también a la indiferencia de quienes, en el discurso, dicen querer conocer su causa.