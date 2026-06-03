Vicealmirante Manuel Roberto Farías acusa a Marina y FGR de fabricar pruebas en nueva carta

Desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna dirigió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar una presunta violación de sus derechos. En el documento, el mando militar —quien se encuentra privado de la libertad desde hace nueve meses— acusó directamente a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de operar una "fabricación de pruebas y de culpables".

Farías Laguna señaló que, si bien el caso no compete directamente al Ejecutivo, involucra a una institución de la Administración Pública Federal que presuntamente obstaculiza el proceso al negar sistemáticamente los actos de investigación solicitados por su defensa legal.

¿De qué se le acusa al vicealmirante Manuel Roberto Farías?

El excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta es investigado por sus presuntos vínculos con estructuras de la delincuencia organizada y redes de huachicol fiscal. Las indagatorias federales apuntan a su presunta implicación en la facilitación y protección de embarcaciones cargadas con combustibles ilícitos en puertos nacionales, acusación por la cual se le dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en septiembre de 2025.

Denuncia "secretos vergonzosos" y opacidad institucional

En el texto de la carta enviada este miércoles 3 de junio, el vicealmirante afirma que la Semar mantiene bajo reserva información medular requerida por la FGR para el esclarecimiento de los hechos, escudándose de forma injustificada en razones de Estado.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en la que pide romper con lo que llama la “obstrucción” de la justicia y sean aclarados los hechos que se le adjudican.



En la carta reitera enfrentar vulneraciones al… pic.twitter.com/qTUuIUM6bN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

"La información que ayudaría a aclarar el supuesto delito cometido, ¿qué pretende Marina al ocultar, obstruir la justicia y crear esta esfera de silencio y no facilitar la información que ellos tienen y resulta muy relevante para esclarecer estos hechos? Tal parece que la fabricación de pruebas y de culpables que tienen al momento resulta conveniente tanto para la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Marina...", expone la misiva.

El mando naval calificó de "indolencia y desacato completo a las leyes" la postura de la dependencia y cuestionó los motivos por los cuales se prefiere "reservar por Seguridad Nacional" en lugar de aportar los datos al debido proceso, señalando dicha acción como parte de "los secretos vergonzosos de estos últimos tiempos".

Acusa "justicia selectiva" derivada de un video de YouTube

La carta expone una fuerte crítica a los criterios de los órganos de justicia mexicanos, argumentando que su captura y reclusión en una celda responden a motivaciones de índole política para encubrir a los verdaderos responsables señalados en la investigación.

"Esto es selectivo y le aplica a algunos ciudadanos Mexicanos y a otros no, porque para unos se piden pruebas fehacientes y contundentes y para otros basta un video anónimo de Youtube para vincularlo a proceso, el armado y apertura de una carpeta de investigación de un día para otro y en diecinueve días librar una orden de aprehensión que al momento me tiene privado de mi libertad por nueve meses y contando sin el acceso completo a la carpeta de investigación (...)", detalla el texto.

Finalmente, el militar reiteró la exigencia de una intervención directa por parte de la presidenta ante la Marina para que "rompa con esta negativa", aporte los requerimientos legales correspondientes y se permita salvaguardar su presunción de inocencia conforme a derecho.