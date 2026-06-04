Con carta, AMLO fustiga a Donald Trump en medio de crisis por narcopolíticos en Morena

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador prometió retirarse de la vida pública pero hoy volvió justo cuando Morena enfrenta uno de los momentos más incómodos del nuevo sexenio.

Lo hizo con una carta dirigida a Donald Trump, pero el mensaje estuvo lejos de ser un simple posicionamiento diplomático, esta intervención nace en medio de una creciente presión política sobre el oficialismo y de cuestionamientos que han vuelto a colocar bajo los reflectores a personajes vinculados con el movimiento que llevó a la llamada Cuarta Transformación al poder.

Desde Palenque, el exmandatario salió en defensa de Claudia Sheinbaum y denunció lo que considera una campaña impulsada desde sectores de Estados Unidos para debilitar al gobierno mexicano; no obstante, esta "reaparición" tiene un trasfondo más amplio, al intentar cerrar filas alrededor de Morena cuando el partido atraviesa una etapa de desgaste y cuestionamientos.

AMLO vuelve al ataque contra Trump

Lejos de apostar por la prudencia, López Obrador decidió elevar el tono, y es que, en uno de los pasajes más comentados de su mensaje, aseguró que el Donald Trump con el que negoció durante su sexenio ya no existe y responsabilizó al entorno del presidente estadounidense de influir en una postura más agresiva hacia México.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

Una reaparición que coincide con momentos difíciles para Morena

El regreso de López Obrador no ocurre en cualquier momento, la carta aparece mientras Morena enfrenta una nueva ola de señalamientos políticos y mediáticos que han generado debate tanto dentro como fuera de México, desde huachicol hasta narcopolíticos en el partido guinda.

Además, otro nombre sale a relucir tras su aparición, el de su hijo "Andy", quien recientemente mostró sus intenciones de ser diputado y las críticas le han caído sobre mojado por todas las irregularidades que ha marcado su nula trayectoria política.