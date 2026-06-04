Estos son los vehículos afectados por el Hoy No Circula este 4 de junio

Si tienes pensado circular por la Ciudad de México o el Estado de México este jueves 4 de junio de 2026, es fundamental conocer las restricciones vigentes del programa Hoy No Circula para evitar multas o una visita al corralón.

Esta medida busca reducir los niveles de contaminación y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, así como en el traslado del vehículo al corralón. Consulta qué automóviles deberán suspender su circulación para evitar contratiempos durante tu jornada.

¿Qué carros no circulan el jueves?

Antes de tomar las llaves revisa si tu vehiculo puede circular. Para este jueves, deberán suspender circulación los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, apartir de las 5 de la mañana hasta las 22 horas en las 16 alcaldías que integran la CDMX así como municipios conurbados.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Además, la restricción aplica para algunos vehículos foráneos que no cuenten con pase turístico vigente y que coincidan con las terminaciones establecidas para este día.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así aplica el calendario del Hoy No Circula en la semana

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares en la Ciudad de México y el Estado de México se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.



Los vehículos con engomado amarillo (5 y 6) no circulan los lunes

Rosa (7 y 8), los martes.

Rojo (3 y 4), los miércoles.

Verde (1 y 2), los jueves

Azul (9 y 0), los viernes.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La medida opera de las 5:00 a las 22:00 horas para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que los automóviles con hologramas 00 y 0 están exentos de estas restricciones. Además, los vehículos foráneos y con placas extranjeras cuentan con limitaciones adicionales de circulación.

