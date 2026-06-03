Se despide la credencial de elector como la conocías: estos ciudadanos recibirán el nuevo diseño en los módulos del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) le dio carpetazo al diseño viejito de la credencial para votar. Esta semana arrancó oficialmente la producción de un nuevo modelo de plástico que viene con un lavado de cara total, más tecnología y candados de seguridad para que nadie te la pueda clonar.

La identificación más importante de los mexicanos evoluciona para adaptarse a la era digital. Si te toca renovarla pronto, estos son los cambios que encontrarás.

¿Cómo es la nueva credencial de elector del INE?

El nuevo diseño de la credencial de elector mantiene su esencia, pero evoluciona significativamente en sus componentes tecnológicos y de seguridad. Entre sus características principales destacan:



Códigos QR bidimensionales mejorados: Estos elementos permiten encriptar los datos biométricos y de identificación del titular de forma más segura, facilitando que solo las instituciones autorizadas puedan verificar la autenticidad del documento protegiendo los datos personales.

Estos elementos permiten encriptar los datos biométricos y de identificación del titular de forma más segura, facilitando que solo las instituciones autorizadas puedan verificar la autenticidad del documento protegiendo los datos personales. Elementos de seguridad avanzados: Se integran nuevas tintas ultravioletas, patrones de líneas finas (guilloches) y microtextos que impiden su reproducción ilegal o alteración física.

Se integran nuevas tintas ultravioletas, patrones de líneas finas (guilloches) y microtextos que impiden su reproducción ilegal o alteración física. Diseño optimizado: La distribución de la fotografía, la firma digitalizada y los datos visibles en el plástico han sido reestructurados para ofrecer una estética más limpia, moderna y de fácil lectura visual para las autoridades y comercios.

¿Debo renovar mi credencial del INE con el nuevo diseño?

No es obligatorio. Si tu credencial para votar se encuentra vigente, puedes seguir utilizándola con total normalidad tanto para ejercer tu derecho al voto como para identificarte en cualquier institución pública o privada.

¿Crees que tus datos quedan vulnerables al perder tu INE? 🧐 Falso. El reporte genera un bloqueo institucional al instante. La tecnología del INE trabaja para tu tranquilidad. ✅



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El INE aclaró que el modelo anterior y el nuevo diseño coexistirán de forma legal. La transición será gradual; por lo tanto, no es necesario que acudas a un módulo si tu plástico actual todavía no ha caducado.

¿Cómo tramitar la nueva credencial de elector en México?

Los ciudadanos que recibirán este nuevo diseño en los módulos del INE serán aquellos que requieran realizar un trámite a partir de esta fecha, tales como:



Jóvenes que cumplen 18 años y se inscriben por primera vez al Padrón Electoral.

Personas que necesiten corregir datos personales o cambiar su domicilio.

Ciudadanos cuya credencial haya perdido vigencia o requieran la reposición del plástico por robo

Para realizar el trámite, los pasos siguen siendo los mismos del esquema tradicional:

