Día contra la corrupción: México es lugar 140 de 180 en ranking de percepción

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha marcada en el calendario para reflexionar sobre la transparencia. Sin embargo, para México, más que una celebración, es un recordatorio de los pendientes urgentes: somos el país peor evaluado de la OCDE y miles de empresas siguen pagando el precio de la extorsión y el soborno.

Las cifras dadas a conocer hoy por el INEGI y organismos internacionales dibujan un panorama donde la corrupción no cede terreno, afectando tanto a la economía como a la confianza pública.

La corrupción nos roba a todos: profundiza la pobreza, debilita la educación y la salud, y frena el progreso.



Denuncia las irregularidades. Exige rendición de cuentas. Elige integridad.



— Naciones Unidas (@ONU_es) December 9, 2025

El golpe a la economía: 170 mil empresas afectadas

De acuerdo con el reporte más reciente del INEGI, en 2023 la corrupción tocó la puerta del sector productivo. El 3.5% de las empresas en México fueron víctimas de actos de corrupción.

Esto se traduce en 169 mil 769 unidades económicas que tuvieron que enfrentar mordidas o cobros ilegales para operar. Los sectores más vulnerables y castigados fueron los motores de la economía:



Comercio.

Industria.

Servicios.

Impunidad y sanciones: ¿Quiénes pagan?

En el ámbito gubernamental, el INEGI detalla que un total de 2 mil 341 servidores públicos fueron sancionados por transgredir la ley.

El mapa de las sanciones:



Las tasas más altas: Estado de México, Campeche y Aguascalientes encabezan la lista de funcionarios castigados.

Estado de México, Campeche y Aguascalientes encabezan la lista de funcionarios castigados. ¿Cero Corrupción? Llaman la atención Colima y Baja California Sur, estados que no presentaron ningún registro de personal sancionado, un dato que genera suspicacia ante la realidad nacional.

La vergüenza internacional: México es lugar 140 de 180

Si a nivel interno los datos preocupan, a nivel global la imagen de México se desploma. El último reporte de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional (realizado en 2024 y presentado este 2025) es lapidario:



La calificación: México obtuvo 26 puntos de 100 posibles (donde 0 es "mucha corrupción" y 100 es "muy baja").

México obtuvo (donde 0 es "mucha corrupción" y 100 es "muy baja"). El ranking: Nos ubicamos en el penoso lugar 140 de una lista de 180 países.

El último de la clase en la OCDE

Al compararnos con las economías más fuertes, la brecha es abismal. Entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar. Somos el número 38 de los 38 países evaluados.

En el contexto latinoamericano, aunque México está mejor evaluado que naciones con crisis profundas como Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, la realidad es que estamos por debajo de nuestros principales competidores económicos y políticos de la región, como Brasil y Chile, quienes muestran mejores índices de integridad.