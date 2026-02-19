¿A cuánto está el kilo? Así queda el precio de la tortilla en México para 2026; lista por estados

¿Se va por los cielos? El precio de la tortilla en México registró cambios importantes para febrero 2026, superando los 30 pesos el kilo en algunas regiones del país.

Azteca Noticias te comparte la lista de precios por estado para el segundo mes del año.

¿A cuánto está el kilo de tortilla para 2026?

¡A preparar la cartera! El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el precio del kilo de tortilla para febrero 2026.



Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México- $20.29 pesos el kilo

CDMX - $21.72 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo

Tabasco - $24.20 pesos el kilo

Tamaulipas - $25.00 pesos el kilo

Querétaro - $26.50 pesos el kilo

Chihuahua - 25-17 pesos el kilo

Monterrey - $25.38 pesos el kilo

Guadalajara - $25.69 pesos el kilo

Nayarit - $26.00 pesos el kilo

Morelos - $26.00 pesos el kilo

Guanajuato - $26.33 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $28.40 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $30.00 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Hermosillo - $31.33 pesos el kilo

Mexicali - $32.71 pesos el kilo

El costo de este producto, puede variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.

¿En qué estados es más caro el kilo de tortilla 2026?

Mexicali se posiciona como uno de los estados más caros en el precio de la tortilla, ubicándose en los$32.71 pesos el kilo para febrero 2026.

A este le sigue Hermosillo, Sonora en $31.33 pesos, Coahuila de Zaragoza en $30 pesos, Guerrero en $30.00 pesos el kilo y Quintana Roo en $28.50 pesos.

Por esta razón sube el precio de la tortilla en México

El aumento del precio de la tortilla en México se debe a distintos factores, entre los que destacan la disminución en la producción nacional de maíz blanco debido a las sequías y los cambios climáticos que enfrenta el país

Al igual que por el aumento en el costo de insumos como, electricidad, gas, agua, refacciones y papel para envolver, factores que encarecen el producto.