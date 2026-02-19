¡Dólar se acerca a los 18 pesos! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados terminaron la jornada de este jueves 19 de febrero 2026 con cambios importantes.

Azteca Noticas, te comparte el cierre del precio del dólar y peso mexicano.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró una ligera baja en la jornada al ubicarse en 70,845.66 puntos.

El índice presentó una variación negativa de -0.06%, lo que equivale a una pérdida de 39.56 puntos respecto al cierre previo, reflejando un movimiento marginal a la baja.

En cuanto a la actividad operativa, el volumen de negociación fue de 145,226,201 títulos, lo que muestra participación constante de inversionistas pese al ajuste moderado en el indicador.

En términos generales, la jornada cerró prácticamente estable, con una variación mínima que no representa cambios significativos en la tendencia del mercado.

¿A cuánto está el dólar en México este 19 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 19 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.95 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 19 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de Jueves 19 de febrero de 2026, se ubica en 67 mil 075 dólares por unidad, registrando un importante aumento del 0.95% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 158 mil 225 pesos por unidad.

El Bitcoin registra un aumento tras varios días de pérdidas|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 19 de febrero 2026

El precio del petróleo subió alrededor de un 2% para este jueves, alcanzando su nivel más alto en seis meses, ya que los operadores estaban preocupados por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han intensificado la actividad militar en el Oriente Medio productor de petróleo.



Petróleo Brent - 71.60 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 66.41 dólares por barril

Tras avanzar más de un 4% el miércoles, el Brent se encamina a cerrar en su nivel más alto desde el 31 de julio del año pasado, mientras que el WTI se encamina a su cierre más alto desde el 1 de agosto del 2025.