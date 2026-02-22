¡A llenar el tanquecito! Precio de la gasolina en México para este domingo; lista de costos por estado

¿Sube el litro de combustible? La gasolina registró cambios importantes para este 22 de febrero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.24 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.65 pesos.

Diésel por litro: 26.24 pesos.

Precio del gas natural para este 22 de febrero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.71 pesos.

Diésel por litro: 26.05 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex este 22 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.29 pesos.

Diésel por litro: 25.84 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.16 pesos.

Diésel por litro: 26.25 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para el último domingo del mes de febrero 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.08 pesos.

Diésel por litro: 25.95 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Hidalgo?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 24.54 pesos.

Diésel por litro: 25,.84 pesos.

Precio de la gasolina en Guerrero este domingo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.68 pesos.

Diésel por litro: 26.56 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.39 pesos por litro , seguido de Hidalgo en 23.39 pesos.