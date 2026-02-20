¡El dólar va para arriba en el mundo! Así está el precio HOY viernes 20 de febrero en México

Este viernes 20 de febrero de 2026, los mercados financieros globales despiden la semana con los nervios de punta. El dólar estadounidense se mantiene fuerte sobre sus mínimos recientes, respaldado por las últimas minutas de la Reserva Federal (FED).

Los documentos revelaron que los responsables de la política monetaria no tienen prisa por recortar las tasas de interés; por el contrario, varios se mostraron abiertos a nuevas subidas si la inflación no cede.

El panorama monetario en Estados Unidos luce complejo, y los analistas sugieren que el próximo presidente de la Fed, quien asumirá el cargo en mayo, enfrentará serias dificultades para impulsar cualquier recorte de tasas en el corto plazo.

Por si fuera poco, del otro lado del Atlántico, el euro sufre un duro golpe. La moneda europea cayó por debajo de los 1.18 dólares tras la difusión de noticias que apuntan a que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tendría previsto abandonar su cargo antes de que finalice su mandato en octubre del próximo año.

Precio del dólar hoy viernes 20 de febrero de 2026 en Banco Azteca

Frente a la incertidumbre monetaria internacional, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones para este cierre de semana. Si buscas proteger tu capital, revisa los valores en ventanilla:



Dólar Americano: Compra: $16.00 | Venta: $17.89

Euro: Compra: $18.90 | Venta: $21.79

Dólar Canadiense: Compra: $11.70 | Venta: $12.89

Plata Libertad: Compra: $1,296.00 | Venta: $1,496.00

Recuerda que las sucursales están abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

Precio del dólar en Tijuana HOY viernes 20 de febrero

La frontera norte es el primer termómetro de la economía estadounidense. El precio del dólar HOY viernes 20 de febrero en Tijuana es un dato indispensable para quienes cruzan a trabajar o realizar compras de fin de semana.

Durante esta jornada, el dólar en casas de cambio promedia los $17.26 pesos a la venta. Sin embargo, debido a la fuerte volatilidad que provocan los anuncios de la FED, los centros cambiarios podrían ajustar sus pizarras en cualquier momento. Comparar antes de cambiar es tu mejor defensa contra la inflación.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Ante el nerviosismo por el aumento de tropas en Medio Oriente y la tensión monetaria, los inversionistas buscan resguardo. Los activos refugio, incluido el mercado cripto, captan la atención de quienes huyen de la volatilidad tradicional.

Bitcoin inicia la jornada HOY sosteniéndose en la zona de los 67 mil 719 dólares por unidad, lo que en México equivale a un aproximado de 1 millón 159 mil pesos. La moneda digital consolida su posición como alternativa frente a las decisiones de los bancos centrales.

Precio del bitcoin para la mañana de este viernes 20 de febrero

¿Cómo está el precio del petróleo?

El mercado energético es el epicentro de la preocupación. Aunque los precios del crudo cayeron ligeramente la mañana de este viernes, el balance semanal es contundente: el Brent acumula una subida del 5.5% y el WTI del 5.4%, marcando su primera ganancia semanal en casi un mes.

El detonante es el aumento de las tensiones geopolíticas. El gobierno de Estados Unidos fijó un ultimátum de 10 a 15 días para que Irán llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear, advirtiendo sobre severas consecuencias en caso contrario. Como respuesta, reportes locales indican que Irán ha programado maniobras navales conjuntas con Rusia, manteniendo la alerta máxima sobre el suministro global tras el reciente cierre temporal del estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent: Baja 19 centavos (0.3%), cotizando en $71.47 dólares el barril.

Baja 19 centavos (0.3%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Cae 13 centavos (0.2%), ubicándose en $66.30 dólares el barril.

Cae 13 centavos (0.2%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $62.72 dólares por barril.

