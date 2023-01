Luego de varios meses sin aparecer en sus redes sociales, la conductora mexicana, Inés Gómez Mont, publicó un comunicado este 26 de enero de 2023 en la que aclaró la noticia de una supuesta orden emitida por un juez federal que solicitaba la prisión preventiva en su contra por el presunto lavado de dinero y fraude fiscal de la que es acusada.

Mediante un texto compartido por sus canales oficiales, Gómez Mont aseguró que el encabezado del diario nacional que dio a conocer la noticia “es falaz y sin sustento alguno”, por lo que de acuerdo con sus palabras, no hay nuevas órdenes de arresto en su contra y todas se encuentran en los tribunales siendo debatidas.

“Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3,000 MDP de un contrato público - lo cual por supuesto niego enfáticamente”, menciona Inés Gómez Mont en su comunicado. “La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados”, especificó.

Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta! Inés Gómez Mont

@inesgomezmont Inés Gómez Mont rompe el silencio y niega prisión preventiva en su contra

Inés Gómez Mont alcanzó un acuerdo reparatorio con la FGR

De igual forma, en el mismo comunicado la presentadora de televisión dio a conocer que el 30 de noviembre de 2018 celebró un acuerdo reparatorio de impuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el cual desembolsó un total de 13 millones 500 mil pesos, por el cual enfatizó en que no se reconoce públicamente.

“Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto”, sentenció su discurso en la carta publciada este mes de enero.

Fue a mediados de enero cuando se dio a conocer que, por determinación de una jueza federal, la orden de aprehensión girada contra Inés Gómez Mont por presunto lavado de dinero se mantendrá vigente, además de que la Fiscalía podrá continuar con sus investigaciones sobre la presentadora televisiva.