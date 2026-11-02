Viajó a Bali para descansar y terminó en terapia intensiva: influencer australiana enfrenta grave infección cerebral

La influencer australiana Khiana Smith, de 23 años, permanece hospitalizada en terapia intensiva en Bali, Indonesia, tras ser diagnosticada con meningitis bacteriana y neumonía durante un viaje de vacaciones.

La joven, que comparte contenido de fitness y trabaja como entrenadora personal en internet, sufrió un deterioro de salud que obligó a trasladarla a un hospital especializado; por ahora, no puede regresar a Australia debido a los riesgos que representa un vuelo para su condición.

El caso tomó relevancia después de que la influencer compartiera en Instagram cómo pasó de recorrer Europa y disfrutar de sus vacaciones a permanecer internada durante varios días; en una de sus últimas historias explicó que lleva nueve días hospitalizada y que todavía enfrenta un proceso de recuperación.

Un dolor de cabeza fue el primer síntoma de la infección

Los problemas comenzaron después de que la joven llegara a Bali, donde tenía previsto descansar durante una semana tras viajar por Europa; inicialmente presentó un dolor de cabeza tan intenso que le impedía levantarse de la cama; después aparecieron mareos, dificultades para hablar, visión borrosa y sensibilidad a la luz.

Ante el avance de los síntomas, acudió a un centro médico en Bali, donde recibió el diagnóstico de meningitis bacteriana y viral, según el relato difundido por la propia influencer. Durante su estancia también desarrolló neumonía y presentó acumulación de líquido en los pulmones.

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Médicos investigan qué provocó la meningitis de la influencer australiana

Hasta ahora, los especialistas no han identificado el origen de la infección. Entre las posibilidades que consideran se encuentran la exposición a agua contaminada, el consumo de alimentos en mal estado o el contacto con una persona infectada; sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

Cuando su estado empeoró, la australiana fue trasladada de urgencia al Hospital Internacional de Bali para recibir atención médica.

La influencer todavía no puede volver a Australia

La inflamación cerebral impide que Khiana realice por ahora el viaje de regreso, debido a los riesgos que podría representar la presión durante un vuelo; si su evolución continúa favorablemente, podría trasladarse a Gold Coast, Australia, aproximadamente en una semana para seguir con su recuperación.

En su mensaje, la joven reconoció que pasar de una vida activa e independiente a depender de la atención médica ha sido una experiencia difícil; también expresó su agradecimiento por seguir con vida y contar con el apoyo de su familia.