Influencer finge tener cáncer para recibir dinero de sus seguidores; podría pasar 10 años en la cárcel

Un influencer de 20 años de edad intentó burlarse de sus seguidores y terminó en la cárcel en Iowa, Estados Unidos. La mujer fingió tener cáncer de páncreas y pidió dinero a sus fans, supuestamente para pagar los tratamientos; sin embargo ella estaba muy sana.

La mujer, identificada como Madison Russo, creó una cuenta en redes sociales donde documentaba la evolución de sus tratamientos, incluso compartió fotografías de cuando supuestamente recibía las quimioterapias.

Después comenzó a pedir dinero a sus miles de seguidores. Durante el tiempo que sostuvo la mentira de su enfermedad, la joven consiguió 37 mil dólares de puras donaciones.

TikTok user Madison Russo pleads guilty on Wednesday to first-degree theft after creating an elaborate cancer scam. #DramaAlert



She faked cancer in TikTok videos in order to raise $37,000 through GoFundMe. She now faces up to 10 years.



(via New York Post) pic.twitter.com/uHNVXj7lOz — DramaAlert (@DramaAlert) June 15, 2023

“Al igual que con cualquier diagnóstico de cáncer, el costo de las facturas médicas, la gasolina, las comidas y los gastos pueden ser una carga, y eso es algo de lo que esta familia no debería preocuparse. Si puede, las donaciones serían muy apreciadas para ayudar a cubrir los gastos médicos y permitir que Maddie se concentre en una sola cosa, que es demostrar que es más fuerte que el cáncer y que vencerá esto”, se leía en la campaña que abrió para pedir dinero, la cual a fue dada de baja.

La situación no paró ahí, la influencer se presentó en diferentes foros en su ciudad para hablar del supuesto cáncer de páncreas que padecía y recolectar aún más dinero. Su mentira llegó a tal grado que organizaciones de lucha contra el cáncer enviaron donaciones.

Descubren a influencer que fingía tener cáncer para pedir dinero

Algunos seguidores de la joven influencer, que conocían del tema, empezaron a notar inconsistencias en la historia de la mujer, por lo que alertaron a las autoridades de Iowa comenzaron a investigar.

Lo primero que sus seguidores notaron fueron “terribles inexactitudes potencialmente mortales en la colación del equipo médico en su cuerpo”. Además había otros equipos de los tratamientos que no aparecían en los videos, lo que era raro.

Cuando las autoridades revisaron el expediente clínico de la mujer, se dieron cuenta que nunca había sido diagnosticada con cáncer, y las fotos que utilizaba las tomaba de perfiles de verdaderos enfermos.

Ante el fraude que había cometido, la influencer fue arrestada. El pasado 14 de junio se realizó su primera audiencia, donde se declaró culpable de robo en primer grado, por lo que podría recibir una condena de hasta 10 años de cárcel.