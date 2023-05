Retos virales de internet ¿Por qué son tan peligrosos para los niños y adolescentes?

De acuerdo con la Asociación de Internet de México es a través de las redes sociales que los challenges toman lugar y se vuelven virales, siendo TikTok la plataforma digital que mayor número de retos virales alberga, le siguen Instagram, Facebook, Youtube y Twitter.

En el caso de Tiktok se detalló que el 32.5% de los internautas mexicanos tienen entre 10 y 19 años de edad, de ellos, el 21% ha participado en los llamados retos virales, sin embargo, solo el dos por ciento acepta haberlo hecho.

¿Qué son los retos virales de internet?

La vicepresidenta de Educación y cultura de la Asociación de Internet de México, Lina Rodríguez González, define a los retos virales como desafíos o pruebas que invitan a las personas a filmarse mientras realizan una acción difícil, propuesta por algún usuario y que debe subirse a las redes sociales para que se vuelva viral.

Agrega que muchos de estos challenges pueden afectar la salud mental, física o incluso poner en riesgo la vida de quien decide participar. El foco rojo aparece cuando afirma que los niños, adolescentes y jóvenes biológicamente atraviesan una etapa de búsqueda de aprobación y afecto.

”...Recordemos que los chicos que están, que son adolescentes, la parte frontal de su cerebro todavía no está desarrollada y esta parte frontal es la que nos permite evaluar los riesgos entonces no es que ellos se quieran poner en riesgo de manera natural sino que por la inmadurez cerebral y por querer ser parte de un grupo de personas puede hacer que no midan que riesgo están teniendo y lo hagan naturalmente sin pensar...” detalló.

¿Cuáles son los retos virales más peligrosos en redes sociales?

Desde la aparición de los retos virales, han existido algunos que han generado una alarma en la sociedad debido a los peligros que pueden llegar a tener, entre los que destacan:



Ballena azul: Los administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunas de ellas incluyen hacerse cortes. La última misión de este juego es el suicidio.

Momo: Consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al menor a autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los más pequeños.

Consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al menor a autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los más pequeños. Balconing: Se trata de lanzarse a una piscina desde un balcón o terraza. Arriesgando la integridad física e incluso la vida por superar a otros. Cada año se contabiliza alguna muerte a causa de este reto.

Se trata de lanzarse a una piscina desde un balcón o terraza. Arriesgando la integridad física e incluso la vida por superar a otros. Cada año se contabiliza alguna muerte a causa de este reto. Vodka en el ojo: Por la creencia de que el alcohol llega antes al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es embriagarse lo más rápido posible.

Por la creencia de que el alcohol llega antes al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es embriagarse lo más rápido posible. El desafío de las 48 horas: Te anima a irse de tu casa y desaparecer durante 48 horas sin avisar a nadie, ni familia ni conocidos y sin dejar forma de comunicarse.

y sin dejar forma de comunicarse. Quien duerma el último, gana retos virales más peligroso que ha viralizado en TikTok y reta a los menores a tomar el clonazepam, que produce somnolencia extrema, el cual derivó en muchos jóvenes intoxicados.

más peligroso que ha viralizado en TikTok y reta a los menores a tomar el clonazepam, que produce somnolencia extrema, el cual derivó en muchos jóvenes intoxicados. Reto Benadryl: El participante consume una dosis más alta de la prescrita para poder experimentar alucinaciones. En Estados Unidos ya se registró la muerte de un adolescente de 13 años por este reto.

Medidas para cuidar a los niños y jóvenes de los retos virales peligros de la web