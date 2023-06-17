Influencer muere al tratar de bajar de peso en un campo de adelgazamiento

En China, una influencer, conocida como Cuihua, de 21 años de edad, murió al intentar bajar de peso en un campo de adelgazamiento, ingresó al lugar por querer motivar a sus seguidores a perder peso.

El caso de esta joven reabrió el debate en redes sociales sobre los riesgos que representan para la salud estos campos de adelgazamiento que se han vuelto muy populares en el país asiático para mantener ciertos “estándares de belleza”.

Asimismo, se ha hablado sobre cómo regular el sector de los influencers, debido a que se han presentado varias muertes de jóvenes que intentan realizar “retos virales” en redes sociales para ganar seguidores.

La joven influencer se registró varios campos de adelgazamiento y documentaba en sus canales todo el proceso de cómo iba perdiendo peso para que sus seguidores lo vieran y se animaran a luchar contra su propia obesidad.

Chinese social media influencer Cuihua dies at weight loss camp while starving herself trying to lose 100kg pic.twitter.com/z6geC2Ge1J — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) June 17, 2023

Cuihua pesaba 156 kilos y su meta era perder 100, por lo que se sometía a intensos ejercicios de adelgazamiento y dietas, los cuales compartía en sus redes sociales. En tan solo dos meses había perdido 27 kilos.

Según informaron medios locales, dos días antes de su muerte, la influencer estuvo en un campo de adelgazamiento en Shaanxi. Las autoridades de China ya están investigando si el lugar realizaba prácticas indebidas.

Los influencers que han muerto haciendo resto virales

Son varios los casos de influencers que han muerto al hacer algún reto viral en busca de ganar más seguidores. Por lo que algunos países se han comenzado a preocupar por regular la forma en que se comparten contenidos en redes sociales.

A finales de mayo, el influencer llamado “Sanqiang” murió poco después de transmitir en vivo un video donde aparecía bebiendo varias botellas de un licor chino de alta graduación, todo como un reto de redes sociales llamado “PK”.

Otra creadora de contenido que perdió la vida fue “Little Qiumei” al tratar de grabar un arriesgado video desde las alturas, la mujer cayó de la torre de una grúa. La chica se encontraba sola al momento del accidente, el cual quedó grabado en su cámara.

Muchos influencers murieron por realizar un peligroso reto viral conocido como “Blackout challenge”, el cual consistía en dejar de respirar hasta desmayarse.