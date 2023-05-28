Influencer muere mientras se grababa bebiendo varias botellas de licor chino

El influencer llamado “Sanqiang” en TikTok murió poco después de transmitir en vivo un video donde aparecía bebiendo varias botellas de un licor chino de alta graduación, todo como un reto de redes sociales llamado “PK”.

De acuerdo con medios locales, el joven participó en una competencia junto a otro tiktoker, la cual consistía en tomar Baijiu, una bebida alcohólica que contiene entre 30 y 60 por ciento de graduación típica.

El reto viral “PK” consiste en que dos personas compitan entre sí para ganar recompensas y regalos de los espectadores, además de castigos para el perdedor. Las competencias son diversas.

|TikTok sanqian9237



Influencer muere al beber varias botellas de licor chino

Uno de los amigos del influencer relató que se conectó tarde a la transmisión del influencer, pero en la última parte del video lo vio beberse cuatro botellas.

Añadió que el reto de TikTok terminó alrededor de la 1:00 de la mañana (tiempo local) y 12 horas después su familia lo encontró muerto debido a la cantidad de alcohol que consumió.

Esta no era la primera vez que el joven participaba en un reto similar en redes sociales donde bebía grandes cantidades de alcohol y después subía los videos a sus redes sociales.

Tampoco es el primer caso de jóvenes que mueren tratando de cumplir retos en redes sociales a cambio de ganar más seguidores, ya que estos pueden darles dinero o regalos a los influencers.

Ante ellos, autoridades de China comenzaron a tomar medidas como prohibir a menores de 16 años dar propinas a los streamers y restringieron su acceso después de las 10 de la noche, entre otras medidas.