Infonavit, créditos hipotecarios, bancos: Consejos para comprar casa en 2021

¿Será el 2021 un buen año para comprar una casa o departamento? Especialistas en finanzas explican que es un buen proyecto siempre y cuando se contemplen los siguientes consejos, ya sea que optes por alguna opción como Infonavit, créditos hipotecarios o bancarios.

Crédito Infonavit

En el caso de un crédito Infonavit algunos de sus beneficios son que puedes utilizar tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda para ampliar tu capacidad de compra; mantener una tasa anual fija sobre saldos insolutos; complementar el pago mensual de tu crédito con aportaciones patronales y sumar el monto de tu crédito al de tu cónyuge y conseguir un mayor financiamiento.

Asimismo, tu vivienda cuenta con seguro de daños, de manera personal con un seguro en caso de desempleo y, si puedes liquidar tu primer crédito hipotecario en tiempo y forma, tienes la posibilidad de solicitar un segundo crédito.

Los requisitos son ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); tener una relación laboral y cumplir con la puntuación requerida. Aquí puedes consultarla.

Este año alcanza tu meta de adquirir una vivienda propia. Precalifícate y revisa tu puntaje desde Mi Cuenta Infonavit. https://t.co/nUIpCa15Be pic.twitter.com/tSmgKtSC46 — Infonavit (@Infonavit) February 26, 2021

Gracias al crédito Infonavit puedes adquirir una vivienda nueva o usada, comprar una vivienda hipotecada o adquirir y mejorar una vivienda con un mismo crédito; construir una vivienda en caso de contar con un terreno propio o en el terreno de tu cónyuge; ampliar o reparar tu casa o pagar tu hipoteca.

Si quieres hacer una cita ingresa a la página https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/ o comunícate vía telefónica a Infonatel al 55 9171 5050 para la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país.

Consejos para comprar una casa en 2021

¿Tienes deudas?





Este 2021 pareciera ser un mal año para adquirir un bien inmueble, pero esto sería una realidad si no se pagan todas las deudas que se tengan con tiendas departamentales, bancos u otras entidades financieras. No cumplir con lo anterior imposibilitaría acceder a un crédito hipotecario o perjudicar el puntaje crediticio.

Una de las principales razones por las que una persona adquiere deudas infinitas es porque no administra sus finanzas y, convierte los pequeños gastos en préstamos y créditos que nunca terminan. Lo ideal es no comprometer parte del dinero antes de recibirlo y no estar consciente si se podrá liquidar o no.

¿Compras solo lo necesario?

El pago de excedentes podría convertirse en la mejor forma de crear un fondo de ahorro para la escrituración de una casa o un departamento, abrir un fondo de ahorro o pagar las mensualidades de una hipoteca. Por ejemplo, usar taxi o un servicio de transporte privado; comprar artículos innecesarios por Internet; pedir comida a domicilio o comer en restaurantes; suscribirse a muchas plataformas de video o streaming o, cualquier gasto hormiga que se convierte en un hábito diario o frecuente podrían complicar el ahorro para la compra.

Especialistas recomiendan realizar un análisis de las finanzas mensuales y evaluar qué actividades pueden eliminarse sin que afecte el día a día.

¿Miedo a los fondos de ahorro o de inversión?

Acercarse con un banco no es sinónimo de deuda, también es una oportunidad para hacer crecer el dinero que tenemos guardado en casa. Para esto, es importante contemplar otros gastos que no son financiados por el crédito hipotecario y que se deben adquirir a la hora de comprar un departamento o una casa como pago de honorarios, escrituración de la propiedad o cuotas del crédito hipotecario.

En los fondos de inversión existe un conjunto de valores recopilados, ensamblados y administrados por un tercero, en los que varios inversionistas juntan sus capitales con la meta de obtener rendimientos y, son una forma accesible de ingresar al mercado de valores para los pequeños y medianos inversionistas. Por lo anterior, hay debes preguntarte ¿cuánto vas a invertir, con qué fin, por cuánto tiempo lo harás y el riesgo que estás dispuesto a asumir?

Solo así conocerás tu perfil de inversionista para después investigar cuánto se proyecta ganar, en qué se va a invertir y los rendimientos históricos.

Haz tu sueño realidad

¿Cuánto cuesta la propiedad que quieres comprar? ¿Su costo es accesible a tu bolsillo? Estas dos preguntas pueden ayudarte a fijar expectativas reales, sobre todo si es la primera vez que adquieres una casa o departamento. Asimismo, piensa en la rentabilidad de tu inversión, así como el riesgo o el plazo.

Planea, planea, planea



Convéncete de la ubicación y estructura de la casa o departamento donde vivirás o se convertirá en una fuente de inversión. También conoce a fondo el proceso de compra-venta, aclara todas tus dudas para que estés convencido de lo que comprarás. Los simuladores de crédito, estudiar la oferta inmobiliaria, portales y asesores inmobiliarios, así como la opinión de amigos o familiares te pueden ayudar a tener una compra más certera y el patrimonio que deseas.