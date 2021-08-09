Informe sobre cambio climático del IPCC alerta efectos irreversibles

El mundo sufre su periodo más cálido en 2 mil años debido al cambio climático provocado por la actividad humana, indica el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas.

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El informe del IPCC muestra que el aumento de temperaturas actual es comparable al que hasta ahora se considera el periodo más cálido de los últimos 100 mil años, ocurrido hace 6 mil 500, el llamado máximo climático del Holoceno.

"Es indiscutible que las actividades del hombre han causado el cambio climático y provocan que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves, afectando a todas las regiones del planeta", destacó el presidente del IPCC, Hyesong Lee.

En el informe de cambio climático del IPCC, expertos calculan que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2.7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial (1850-1900), lo que traerá eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y olas de calor.

El informe del IPCC indica que los glaciares de montaña y en los polos van a seguir derritiéndose durante décadas o incluso siglos, incluso reduciendo emisiones.

"El informe es un baño de realidad. Ahora tenemos una visión mucho más clara del clima pasado, presente y futuro, algo esencial para entender adónde vamos, lo que podemos hacer, y cómo debemos prepararnos", destacó al presentar el informe la copresidenta del grupo de expertos que lo ha elaborado, Valérie Mason-Delmotte.

#ClimateChange is widespread, rapid, & intensifying – #IPCC



Scientists are observing changes in the Earth’s climate in every region & across the whole climate system, says the IPCC’s latest #ClimateReport, released today.



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Se podría llegar a 4 grados en 2100, alerta el IPCC

En el escenario más pesimista, indica el informe de cambio climático del IPCC, donde las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se doblaran a mediados de siglo, el aumento podría alcanzar niveles catastróficos de alrededor de 4 grados en 2100.

Cada grado de aumento podría suponer un 7 por ciento más de precipitaciones en el mundo, lo que conllevaría un aumento de tormentas, inundaciones y otros desastres naturales.

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Las olas de calor extremo, que en época preindustrial ocurrían aproximadamente una vez por década y actualmente ocurren 2.3 veces, podrían multiplicarse hasta 9.4 veces, casi una por año, en un escenario con 4 grados más de temperatura debido al cambio climático.

