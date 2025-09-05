El gobernador Julio Menchaca presentó su Tercer Informe de Gobierno, que marca la mitad de su administración, con un balance en el que destacó inversiones, programas sociales y obras destinadas a reducir las desigualdades en las comunidades más marginadas de Hidalgo.

Durante el evento, el mandatario afirmó que su gobierno ha trabajado para cerrar las brechas de desigualdad, garantizando que estudiantes de escuelas públicas reciban uniformes, útiles y calzado, además de fortalecer servicios básicos en zonas rurales.

“Nos hemos reforzado para disminuir las brechas de desigualdad… donde los estudiantes de escuelas públicas acudan a las aulas con uniformes, útiles y calzado”, afirmó.

Estamos mejorando la infraestructura de nuestro estado para garantizar servicios dignos, áreas recreativas, conectividad y calidad de vida para todas y todos.



¡Conoce estos resultados #ALaMitadDelCamino! 👇🏻#3erInformeHidalgo pic.twitter.com/WlrSCc9BHC — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 6, 2025

Inversiones y polos de desarrollo en Hidalgo

Menchaca presentó un video con un resumen de las principales obras de infraestructura, avances en materia de salud, educación y seguridad, así como la atracción de inversiones estratégicas que buscan convertir a Hidalgo en un punto clave de desarrollo económico en el país.

El mandatario destacó la creación de nuevos polos de desarrollo al interior del estado, que permitirán descentralizar oportunidades y generar empleos en más regiones.

Revocación de mandato: un compromiso público

En un gesto de apertura democrática, Julio Menchaca anunció que este año se someterá al proceso de revocación de mandato. La solicitud ya fue presentada al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), que será el encargado de organizar el ejercicio ciudadano.

“Algunos confunden este ejercicio como una confrontación, nosotros la abrazamos como lo que es: un instrumento de expresión de la voluntad ciudadana”, aseguró el gobernador.

Tras su discurso en el Congreso, Menchaca se reunió con más de 14 mil personas en la Plaza Juárez para presentar de manera pública el balance de su gobierno.

El gobernador de Hidalgo, agradeció al final del día a través de su cuenta de X: “En Pachuca vivimos un día lleno de encuentros y momentos significativos, compartiendo de cerca los avances y resultados que hemos logrado a la mitad del camino. ¡Gracias por ser parte de esta transformación!”.