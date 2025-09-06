Accidente en carretera México–Pachuca deja un muerto y tres heridos del equipo de Semarnat

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este viernes 05 de septiembre en la carretera México–Pachuca dejó como saldo la muerte de Fabián Ramírez Morones, integrante del personal de apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Otras tres personas resultaron heridas y reciben atención médica en un hospital de la región.

El percance ocurrió mientras el equipo se trasladaba de la Ciudad de México al estado de Hidalgo, donde asistían a actividades oficiales. La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, acudió de inmediato al hospital para acompañar a los familiares de las víctimas y coordinar la atención junto con autoridades estatales y federales.

#Almomento un #escolta perdió la vida y tres más resultaron heridos, todos asignados a la @SEMARNAT_mx durante una #volcadura registrada esta mañana en la autopista Méx-Pachuca a la altura del puente de #Tolcayuca, elementos de la @GN_Carreteras atendieron el percance.… pic.twitter.com/BuuWc3FK5O — Leonardo Herrera (@herreleo) September 5, 2025

Mensajes de solidaridad y condolencias por muerte de un miembro de la Semarnat

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Alicia Bárcena expresó su dolor por la pérdida de Jesús Fabián, a quien describió como “un hombre comprometido con México”, además de enviar condolencias a su familia: “Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con México. Mis condolencias a su familia. QEPD. ¡Vuela alto!”

Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con 🇲🇽. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto! — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) September 5, 2025

Por su parte el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, también lamentó lo ocurrido: “Expresamos nuestro más sensible pésame a la familia y seres queridos de Fabián Ramírez Morones, quien lamentablemente perdió la vida el día de hoy y quien fuera colaborador de la secretaria Alicia Bárcena. Que descanse en paz.”

Expresamos nuestro más sensible pésame a la familia y seres queridos de Fabián Ramírez Morones, quien lamentablemente perdió la vida el día de hoy y quien fuera colaborador de la secretaria @aliciabarcena. Que descanse en paz. pic.twitter.com/01GP6Xjmua — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 5, 2025

Coordinación con autoridades para investigar causas del accidente mortal en la México-Pachuca

La Semarnat informó que ya se trabaja de la mano con autoridades de seguridad y protección civil para esclarecer el accidente y brindar atención a los afectados. Además, se comprometió a dar más información conforme avance la investigación.

Este trágico hecho ha generado muestras de apoyo hacia la familia de la víctima y solidaridad con el equipo de la Semarnat, que se trasladaba a Hidalgo para cumplir con actividades oficiales.

