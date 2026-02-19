“Queremos proteger a los niños": Alemania busca limitar uso de redes sociales a menores

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se pronunció este miércoles a favor de imponer límites al acceso de menores de 16 años a plataformas de redes sociales, en medio de un creciente debate sobre los posibles efectos negativos del uso excesivo de estas aplicaciones en la infancia y la adolescencia.

Merz dijo que se ha vuelto cada vez más convencido de la necesidad de controles más estrictos por la evidencia del daño que puede causar la difusión deliberada de noticias falsas, desinformación y manipulación dirigida a través de estas plataformas. Señaló que es preocupante que adolescentes de 14 años pasen en promedio más de cinco horas diarias en redes sociales, lo que, dijo, puede afectar su desarrollo y bienestar.

¿Edad mínima para el uso de redes sociales?

La propuesta más concreta que se debatirá en el congreso de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), es fijar una edad mínima de 16 años para el acceso a plataformas como Instagram o TikTok, acompañada de mecanismos de verificación obligatoria de edad.

Socios de coalición de centroizquierda también han planteado prohibir el uso para menores de 14 años, además de crear versiones especiales para usuarios jóvenes con restricciones en algoritmos y contenido.

La idea es avanzar hacia una regulación más estricta que la actual y alinear a Alemania con países europeos que estudian medidas similares.

Preocupación por el impacto digital en menores

Los defensores de la iniciativa argumentan que la exposición prolongada a redes sociales sin filtros puede influir negativamente en la salud mental de niños y adolescentes, así como en su rendimiento escolar y desarrollo social.

La discusión también incluye la posibilidad de establecer funcionalidades específicas para jóvenes, como la eliminación de recomendaciones personalizadas que promueven mayor permanencia en las plataformas.

¿Qué dicen expertos en salud mental infantil?

Organismos internacionales y especialistas en salud mental han advertido sobre los posibles efectos negativos del uso intensivo de redes sociales en niños y adolescentes. Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que el uso problemático de redes puede asociarse con síntomas de ansiedad, depresión, ciberacoso y alteraciones del sueño, y que se necesita acción conjunta de gobiernos, autoridades de salud y educadores para enfrentar estos riesgos.

Asimismo, instituciones científicas como la Academia Alemana de Ciencias (Leopoldina) han documentado en análisis recientes que las redes sociales pueden influir en la salud mental de los jóvenes y han abogado por aplicar el principio de precaución en políticas públicas que protejan a este grupo de edad.

Además, especialistas en psicología y salud infantil han expresado su preocupación. Por ejemplo, la doctora Maite Garaigordobil, psicóloga reconocida en España, ha vinculado el uso intensivo de plataformas digitales con incrementos en ansiedad, depresión, problemas de autoestima y casos de ciberacoso entre adolescentes.