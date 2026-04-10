¿Quieres entrar a la UNAM? Las carreras con más lugares que aspirantes en 2026

Si estás buscando aumentar tus probabilidades de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2026, es clave conocer qué carreras registran menor demanda. Algunas opciones cuentan con más lugares disponibles que aspirantes, lo que las convierte en una alternativa estratégica para quienes desean asegurar un espacio.

Revisar esta información te permitirá tomar una decisión informada y alinear mejor tus intereses con las oportunidades reales de admisión.

Carreras con menor demanda: más oportunidades de ingreso

La UNAM es una de las instituciones con más demanda en el país; sin embargo, no todas sus licenciaturas registran el mismo nivel de interés.

Existen carreras que, año con año, cuentan con menos aspirantes que lugares disponibles, lo que representa una oportunidad estratégica para quienes buscan asegurar un lugar este 2026.

De las 133 opciones académicas que ofrece la UNAM, algunas licenciaturas destacan por tener una menor cantidad de solicitudes.

Esto no significa que sean de menor calidad, sino que suelen ser menos conocidas o menos populares entre los aspirantes. En estos casos, la probabilidad de ingreso aumenta considerablemente, ya que la competencia es menor en comparación con carreras tradicionales.

¿Por qué algunas carreras tienen menos aspirantes?

La baja demanda en ciertas licenciaturas puede explicarse por diversos factores. Entre ellos, el desconocimiento sobre el plan de estudios o las oportunidades laborales, especialmente en carreras de reciente creación o con menor difusión.

También influye la ubicación de los campus, ya que algunas opciones se imparten fuera de la Ciudad de México (CDMX), lo que limita el interés por temas de movilidad.

Además, una gran parte de los aspirantes, cerca del 60%, se concentra en carreras altamente demandadas como Medicina, Derecho, Psicología o Arquitectura.

Carreras menos demandadas de la UNAM

Administración de Archivos y Gestión Documental

Geografía Aplicada

Lengua y Literatura Modernas Lenguas Portuguesas

Lengua y Literatura Modernas Letras Alemanas

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

Geohistoria

Desarrollo Territorial

Etnomusicología

Sociología Aplicada

Desarrollo y Gestión Interculturales

El ingreso dependerá del desempeño en el examen, por lo que es fundamental prepararse adecuadamente, identificar fortalezas y reforzar áreas de oportunidad para mejorar las posibilidades de admisión.