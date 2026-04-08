¿Cuántos puntos necesitas? Estos son los aciertos de corte para entrar a la UNAM en 2026

Entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es solo cuestión de pasar el examen… sino de superar a miles de aspirantes. Cada año, el famoso “número de aciertos” cambia y depende totalmente de la demanda de cada carrera.

Para 2026, ya hay referencias claras sobre cuántos puntos necesitas para quedarte, y aunque no son cifras oficiales definitivas, sí sirven como guía realista para quienes buscan un lugar.

¿Cuántos aciertos necesitas para entrar a la UNAM en 2026?

Primero lo más importante: la UNAM no fija un puntaje mínimo como tal. El “corte” lo determina el último aspirante que logra quedarse, es decir, el que obtiene el puntaje más bajo entre los aceptados. Eso significa que todo depende de tres factores clave:



Cuántos lugares hay

Cuántas personas aplican

Qué tan bien preparados llegan

Aciertos aproximados por áreas en la UNAM

Para darte una idea más clara, estos son los rangos estimados de aciertos por área:



Área 1 (Ingenierías y Físico-Matemáticas): Entre 80 y más de 110 aciertos

Área 2 (Salud y Ciencias Biológicas): De 85 hasta 115 aciertos

Área 3 (Ciencias Sociales): Entre 75 y 105 aciertos

Área 4 (Humanidades y Artes): Desde 65 hasta 90 aciertos

Aquí es donde empieza la realidad: no es lo mismo buscar entrar a Filosofía y Letras que a Medicina.

¿Qué carreras piden más aciertos en la UNAM?

Algunas carreras destacan año con año por su alta demanda, lo que eleva el número de aciertos necesarios.



Medicina: alrededor de 110 a 115 aciertos

Actuaría: hasta 109 aciertos

Psicología: cerca de 107 aciertos

Medicina Veterinaria: arriba de 100 aciertos

Estas son consideradas de las más competidas, por lo que necesitas prácticamente un examen casi perfecto.

Carreras de la UNAM con menor puntaje de ingreso

También hay opciones donde el corte es más bajo, aunque eso no significa que sea fácil:



Comunicación (FES Acatlán): desde 68 aciertos

Pedagogía: entre 59 y 76 aciertos

Economía Industrial: alrededor de 58 aciertos

Carreras artísticas: desde 45 aciertos (con requisitos adicionales)

Esto abre oportunidades para quienes no alcanzan puntajes tan altos, pero siguen buscando un lugar en la UNAM.

¿Por qué cambian los aciertos cada año en la UNAM?

Algo clave que debes entender: los aciertos no son fijos. Cada generación cambia el nivel de competencia. Si más aspirantes sacan puntajes altos, el corte sube. Si baja el nivel, el corte también puede disminuir.

Además, factores como el número de lugares disponibles o el interés por ciertas carreras influyen directamente en el resultado final. Entonces si realmente quieres asegurar tu lugar, lo recomendable es no confiarte en el puntaje mínimo que aparece en la convocatoria.

