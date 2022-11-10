INM y Guardia Nacional rescatan a 83 migrantes abandonados en Chiapas
Integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración rescataron a 82 migrantes abandonados en el área de carga de un camión en Chiapas.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración, rescataron en el estado de Chiapas a personas migrantes que fueron abandonadas en el área de carga de un camión.
Durante patrullajes de prevención y seguridad en la carretera libre Chiapa de Corzo-San Cristóbal, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectaron sobre un camino de terracería -a la altura del kilómetro 22- un vehículo de transporte que aparentaba registrar una falla mecánica, pues se encontraba con el cofre abierto.
Integrantes de ambas instituciones se aproximaron al camión para auxiliar al conductor; sin embargo, no fue localizado. Al efectuar una inspección se percataron que al interior de la caja seca, se encontraban personas encerradas y en condición de hacinamiento.
Brindan apoyo a migrantes abandonados.
Inmediatamente, los guardias nacionales liberaron a 82 migrantes extranjeros y les brindaron apoyo humanitario.
Al entrevistarse con las personas manifestaron ser de diferentes nacionalidades, por lo que se notificó al personal del Instituto Nacional de Migración para organizar su traslado a la oficina de la Dirección General de Control y Verificación del INM, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular, definir su situación jurídica y en su caso, proceder a su retorno asistido.
En tanto, el camión fue puesto a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.