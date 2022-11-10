INM y Guardia Nacional rescatan a 83 migrantes abandonados en Chiapas

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración, rescataron en el estado de Chiapas a personas migrantes que fueron abandonadas en el área de carga de un camión.

Durante patrullajes de prevención y seguridad en la carretera libre Chiapa de Corzo-San Cristóbal, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectaron sobre un camino de terracería -a la altura del kilómetro 22- un vehículo de transporte que aparentaba registrar una falla mecánica, pues se encontraba con el cofre abierto.

Integrantes de ambas instituciones se aproximaron al camión para auxiliar al conductor; sin embargo, no fue localizado. Al efectuar una inspección se percataron que al interior de la caja seca, se encontraban personas encerradas y en condición de hacinamiento.

Brindan apoyo a migrantes abandonados.

Inmediatamente, los guardias nacionales liberaron a 82 migrantes extranjeros y les brindaron apoyo humanitario.

Al entrevistarse con las personas manifestaron ser de diferentes nacionalidades, por lo que se notificó al personal del Instituto Nacional de Migración para organizar su traslado a la oficina de la Dirección General de Control y Verificación del INM, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular, definir su situación jurídica y en su caso, proceder a su retorno asistido.

En tanto, el camión fue puesto a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.