¡ÚLTIMA HORA! Balacera y persecución en los límites de las colonias Juárez y Cuauhtémoc HOY: Esto sabemos

En la colonia Juárez, efectivos de Inteligencia e Investigación Policial desplegaron un dispositivo contra la extorsión sobre la calle Río Ebro. Derivado de esta acción se desató una balacera .

🚨#ÚltimaHora | Se registra balacera en la colonia Cuauhtémoc.



Al parecer se trata de un operativo contra extorsión, hasta el momento hay cuatro detenidos y varios lesionados.



Vía: @isidrocorro

Imagen: Pablo Sevilla pic.twitter.com/88jYQe0bgg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Durante la intervención, los agentes fueron atacados a balazos, lo que los obligó a responder al fuego en defensa propia. Como resultado, cuatro individuos fueron arrestados para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Lamentablemente, un policía resultó herido y ya fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El operativo contra la extorsión encabezado por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) culminó con la captura de cuatro individuos y un oficial herido en la colonia Cuauhtémoc.

La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Río Nazas y Río Ebro, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La movilización incluyó incursiones en diversos inmuebles y rastreos en azoteas, contando con el apoyo de un helicóptero que coordinó las maniobras terrestres desde el aire.

Información en desarrollo.