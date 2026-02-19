¡Morena bajo fuego! Militante admite que extorsiones están hundiendo al partido en Edomex

El senador mexiquense de Morena, Higinio Martínez Miranda, admitió que los casos de presunta extorsión cometidos por agentes ministeriales contra automovilistas en distintos municipios del Estado de México afectan no solo a las corporaciones involucradas, sino también a la imagen del partido guinda.

En entrevista, el legislador señaló que los señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación repercuten directamente en la percepción ciudadana. Reconoció que cuando se exhiben posibles abusos o actos de corrupción por parte de autoridades, Morena también resulta señalado, al ser la fuerza política que encabeza distintos gobiernos en la entidad.

“Dar un golpe en la mesa” para corregir extorsiones en el Edomex

Martínez Miranda sostuvo que estos hechos obligan a tomar medidas firmes.

“Nos afecta todo punto afectar la extorsión de los grupos delincuenciales del sur del Estado, por ejemplo, tienen sometida a toda una región del sur del Estado. Nos afecta la delincuencia que hay en la zona metropolitana de todo tipo. La gente no vive en paz”, expresó.

Afirmó que es necesario “dar un golpe en la mesa” y corregir lo que sea necesario tanto en administraciones municipales como en el ámbito estatal. Subrayó que minimizar los señalamientos o postergar acciones solo profundiza el desgaste político y social.

Rezagos en movilidad e infraestructura: Un Edomex sin metro

El senador también apuntó a problemas estructurales que, dijo, influyen en el malestar ciudadano, particularmente en materia de movilidad. Comparó la infraestructura de la Ciudad de México con la del Estado de México, entidad que concentra una población mayor.

“En el Estado de México no tenemos metro… aquí viven 9 millones de personas… allá tenemos 18 millones. Aquí tienen 240 kilómetros lineales de metro. Allá nada más es el metro 4 o 5 líneas…”, afirmó al referirse a la limitada conectividad ferroviaria entre ambas entidades.

Inseguridad, principal preocupación para los habitantes del Edomex

Martínez Miranda reiteró que la inseguridad sigue siendo el tema central. “Me preocupa, me ocupa y me molesta porque yo nací en el Estado de México… creo que podría hacerse mucho más… incluyendo lo principal que es la inseguridad”, puntualizó.

Las declaraciones del senador se dan en un contexto en el que la seguridad pública y el combate a la corrupción policial permanecen entre las principales demandas ciudadanas en la entidad más poblada del país, y donde los señalamientos contra funcionarios impactan de manera directa en la imagen del partido en el poder.