¿Hay cambios en el Hoy No Circula? Autos que descansan este sábado 11 de abril

Si este sábado 11 de abril de 2026 planeas salir en coche, más vale que revises bien tu engomado y el número de tu placa, porque aplica el programa Hoy No Circula sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México.

Al ser el segundo sábado del mes, las restricciones cambian respecto a otros días, así que aquí te explicamos de forma clara quiénes no pueden circular y cómo funciona.

¿Qué autos no circulan el sábado 11 de abril?

Para este segundo sábado del mes, el programa aplica para:



Vehículos con holograma 1 con placas terminación par (0, 2, 4, 6 y 8)

Todos los vehículos con holograma 2

Estos autos no podrán circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

En cambio, sí pueden circular sin problema:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público, de emergencia y servicios

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa sabatino funciona de forma distinta entre el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto sábado de cada mes.

Primer y tercer sábado: descansan placas terminación impar (1, 3, 5, 7, 9) con holograma 1

Segundo y cuarto sábado: descansan placas terminación par (0, 2, 4, 6, 8) con holograma 1

Holograma 2: no circula ningún sábado

Quinto sábado (cuando hay): autos con holograma 2

Este esquema busca reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en días donde el tráfico suele aumentar.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, principalmente los que forman parte de la zona conurbada.

Entre ellos destacan:

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Atizapán

Si te mueves entre CDMX y Edomex, es importante que tomes en cuenta que la restricción aplica en ambas entidades.

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https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/TK74m2oajA — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) April 10, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si circulas cuando no te corresponde, podrías recibir una multa que va aproximadamente de 2,000 a 3,000 pesos, además de que tu vehículo podría ser remitido al corralón.

Por eso, lo mejor es revisar con anticipación y evitarte problemas.

Recomendaciones para este sábado

