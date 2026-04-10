Denuncian heridos ocultos tras siniestro en Dos Bocas: “familias fueron intimidadas”, acusa diputado

La polémica crece en torno a un reciente incidente en la refinería Refinería Olmeca Dos Bocas, luego de que el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso, asegurara que sí hubo personas lesionadas, pese a que la versión oficial indica lo contrario.

De acuerdo con el legislador, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a clínicas privadas, en un contexto que calificó como “preocupante” por la supuesta falta de transparencia.

¿Hubo heridos ocultos en el incidente en “Dos Bocas”?

Según Alonso, los familiares de los presuntos lesionados habrían sido intimidados para no presentar denuncias ni hablar con medios de comunicación: “Fueron llevados a clínicas privadas y existe presión para que no se haga público”, declaró el diputado, quien además cuestionó la información oficial difundida por las autoridades.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente de estos señalamientos, y las autoridades no han reportado personas heridas.

Se incendia de nuevo la refinería que nos llevaría a la soberanía energética



Nueva explosión e incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas, en Paraíso, y ya suman cuatro incidentes en solo 23 días.



El recuento preocupa:

🔥 17 de marzo: fuga que terminó en explosión e incendio,… pic.twitter.com/Qqcs7F1Ll3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

¿Qué pidió el diputado en la refinería “Dos Bocas”?

El legislador acudió personalmente a las instalaciones de la refinería en Tabasco con la intención de reunirse con directivos del complejo; sin embargo, no logró pasar del acceso principal.

Ahí mismo, exigió que las operaciones de la refinería sean suspendidas de manera temporal, hasta que un grupo de especialistas independientes evalúe las condiciones de seguridad: “Debe entrar un comité técnico internacional que revise qué está fallando”.

Residentes de Tabasco viven con miedo: autoridades minimizan lo que pasó en Dos Bocas

Tras los constantes incidentes en la Refinería Olmeca Dos Bocas, el gobierno de Tabasco baja el tono a la emergencia y deja la situación en manos de El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseguró que “lo bueno es que no hubo desgracias, nada más la pura quemazón”.

Viven con miedo, pero las autoridades minimizan lo que pasó en Dos Bocas



Tras los constantes incidentes en la Refinería Olmeca Dos Bocas, el gobierno de Tabasco baja el tono a la emergencia y deja la situación en manos de @Pemex



El secretario de Gobierno, José Ramiro López… pic.twitter.com/1HkgHKIpE7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Señalamientos de corrupción y fallas estructurales en refinería "Dos Bocas"

En sus declaraciones, Alonso también lanzó acusaciones sobre la construcción del proyecto, señalando presuntas irregularidades en la asignación de contratos.

El diputado vinculó estos procesos con figuras como Andrés López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, aunque dichas afirmaciones no han sido corroboradas por autoridades o instancias judiciales.

Asimismo, calificó el proyecto como resultado de negligencia y falta de transparencia, lo que, según su postura, podría estar relacionado con incidentes recientes.

Silencio oficial y dudas abiertas en refinería “Dos Bocas”

Hasta ahora, ni la administración de la refinería ni dependencias federales han emitido un posicionamiento detallado frente a estas acusaciones. El caso ocurre en un contexto donde la refinería Dos Bocas es considerada como una de las obras energéticas más importantes del país, pero también una de las más cuestionadas; ¿se trata de un caso de desinformación o de un problema más profundo en la operación de una de las obras clave de México?