Hoy No Circula: las placas, engomados, y autos que descansan este martes 14 de abril

El programa Hoy No Circula nace como una medida para reducir la contaminación, buscando limitar la circulación, de acuerdo con el color del engomado, terminación de placa y holograma.

Para este martes 14 de abril, el programa contempla que miles de autos no puedan transitar libremente, con el fin de mejorar la calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Autos que no podrán circular este martes 14 de abril en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este día no pueden circular los vehículos con:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma 1 o 2.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 11 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex?

Entre tantas restricciones, los autos que cuenten con el holograma 0 o 00, podrán circular sin que se les aplique alguna multa, sin importar el color de tu engomado, incluso en días con contingencia ambiental.

Lo mismo ocurre con los autos eléctricos, las motocicletas, los vehículos de emergencia y aquellos que tienen placas para personas con discapacidad. Estos conductores pueden transitar libremente durante todo el día.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

¡No malgastes tu dinero! El no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex puede salir caro, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, el cual establece sanciones.

En la Ciudad de México, el Artículo 47 señala que los conductores deben acatar los programas ambientales y evitar circular en los días y horarios restringidos. En caso de no seguir las indicaciones, se puede llegar a pagar:



$2,346 pesos (mínima)

$3,519 pesos (máxima)

Además del pago, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

En el Estado de México, la sanción también aplica para quienes incumplan el programa ambiental. En este caso, la multa es de 20 UMAs, es decir, alrededor de $2,346 pesos.