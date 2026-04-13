¡Choque en San Lázaro! Monreal pide “tiempo"  y rechaza comparecencias por Dos Bocas

La tensión política por los recientes incidentes en instalaciones de Pemex escaló en la Cámara de Diputados. Mientras la oposición presiona para que funcionarios federales den explicaciones, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió “tiempo” para que el gobierno informe con mayor claridad lo ocurrido en la refinería de Dos Bocas y en Deer Park, Texas.

El legislador dejó en claro que será la mayoría parlamentaria la que determine si se concreta o no la comparecencia de autoridades. En su postura, insistió en que antes de llamar a cuentas a los funcionarios, se debe permitir que el Ejecutivo reúna la información necesaria y presente un reporte completo sobre los accidentes recientes.

Choque con Kenia López por exigencia de transparencia

La posición de Monreal contrastó con la de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien respaldó abiertamente la exigencia de diversos grupos parlamentarios para citar a comparecer a titulares de dependencias clave, como la Secretaría de Medio Ambiente y la dirección de Pemex.

La legisladora subrayó que los hechos registrados —tanto el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas como el derrame de diésel en Deer Park— requieren una revisión profunda. Afirmó que no solo se trata de esclarecer responsabilidades, sino de garantizar condiciones de seguridad, actualizar protocolos y evitar riesgos mayores para trabajadores, comunidades cercanas y el medio ambiente.

“Es indispensable transparentar lo ocurrido”, sostuvo, al remarcar que el Congreso debe ejercer su función de control ante situaciones que involucran recursos públicos y posibles impactos ambientales.

🔴 Comparecencia por accidentes en #DosBocas tendrá que esperar.



El líder de la mayoría de #Morena en Diputados, @RicardoMonrealA, pidió dar tiempo al gobierno para explicar lo ocurrido.



Será la bancada oficialista la que decida si llaman o no a funcionarios.



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Incidentes en Dos Bocas y Deer Park elevan presión

Los llamados a rendición de cuentas se intensificaron tras los eventos recientes en instalaciones estratégicas de Pemex. El incendio registrado el 9 de abril en la refinería Olmeca, en Tabasco, encendió alertas sobre las condiciones operativas del complejo, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno.

A esto se sumó el reporte de un derrame de diésel en Deer Park, Texas, refinería adquirida por México en 2022. Ambos casos han sido señalados por legisladores como ejemplos de la necesidad de revisar los estándares de seguridad industrial y ambiental en la empresa productiva del Estado.

Mayoría de Morena definirá ruta en San Lázaro

En este contexto, el debate quedó en manos de la mayoría legislativa. Monreal reiteró que cualquier decisión sobre comparecencias deberá pasar por el consenso interno de Morena y sus aliados, lo que, en los hechos, podría retrasar la presencia de funcionarios ante el pleno.

Mientras tanto, la oposición insiste en que la comparecencia no debe postergarse. Argumenta que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, cuáles fueron las fallas y qué medidas se implementarán para evitar nuevos incidentes.