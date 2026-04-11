“Vamos a hacer algo más drástico": transportistas advierten protestas tras ser ‘bateados’ por Segob

Productores y transportistas de México llegaron a mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) este viernes 10 de abril, pero solo encontraron cadenas y policías con escudos.

Demandan mejores precios y mayor seguridad en las carreteras, pero sus peticiones se estrellaron con la cerrazón de la dependencia pues no hubo diálogo.

Productores y transportistas señalan incapacidad de la Segob

Los manifestantes reprochan que, con sus oídos sordos, la Secretaría de Gobernación sea incapaz de solucionar un problema creciente a nivel nacional. Aunque no es el único, sostienen que la Segob es ya una secretaría fallida.

"Esto no nos ha pasado nada más a nosotros, le pasó a los maestros. Le pasó a los jóvenes que se manifestaron. Les pasa a las madres buscadoras, o sea, esto es una política fallida del gobierno", comentó Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

🚨 Productores y transportistas llegaron a la Secretaría de Gobernación (@SEGOB_mx), pero encontraron puertas cerradas, cadenas y policías con escudos.



Exigen mejores precios y mayor seguridad en carreteras, pero acusan falta de respuesta del gobierno.



Advierten que las… pic.twitter.com/bavtjpxqTf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Señalan que Segob ho ha cumplido acuerdos

Señalan que incluso los acuerdos previos no se han cumplido por parte de la secretaría que ve los asuntos internos del país.

"El gobierno es una máquina de promesas, nos ha prometido todo y no nos ha dado absolutamente nada", expresó Rubén Corona Hernández, campesino de Hidalgo.

Entre sus exigencias está mayor seguridad para los choferes de los camiones que transportan distinta mercancía, pues en las carreteras sufren delitos como extorsión y robo por sujetos que los amagan y en algunos casos incluso los han privado de la libertad.

Por este motivo, y ante la falta de atención de las autoridades del gobierno federal, anunciaron un mega bloqueo con un paro nacional para exigir que se cumplieran sus demandas.

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Transportistas no descartan seguir con protestas

Sostienen que la Secretaría de Gobernación ha quedado rebasada ante su incapacidad de atender sus demandas y por su falta de operación política para resolver los conflictos en el país, descalificada como interlocutor.

Aseguran que, ante la cerrazón de Gobernación, se mantendrá el volumen de sus protestas. "A lo mejor en las casetas vamos a hacer algo más drástico", dijo Gilberto Fuentes, líder de la Organización Campesinos Unidos de Sinaloa.

