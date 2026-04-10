¿Visa o eTA para Canadá en 2026? Guía de requisitos para mexicanos

Viajar a Canadá ya no es tan sencillo como antes para los ciudadanos mexicanos. Desde el ajuste en las políticas migratorias implementado a finales de febrero de 2024, las reglas del juego cambiaron drásticamente. Si tienes planes de visitar el "Gran Norte Blanco" este 2026, es fundamental que identifiques si necesitas una Visa de Visitante o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), ya que un error en el trámite podría dejarte en tierra incluso con el vuelo pagado.

A diferencia de años anteriores, la eTA ya no es un trámite general para todos los mexicanos. Este permiso ahora es un beneficio exclusivo para quienes cumplen con tres requisitos estrictos: viajar por vía aérea (vuelo o tránsito), una estancia menor a seis meses y, lo más importante, haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o contar con una visa de no inmigrante (NIV) vigente para Estados Unidos.

Ten cuidado con los agentes de inmigración que prometen entrada a Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nadie te puede garantizar una visa canadiense o una autorización de viaje electrónica (eTA). pic.twitter.com/9do4dK4hUQ — Canadá en México (@EmbCanMexico) April 10, 2026

¿Quiénes están obligados a tramitar la Visa de Visitante?

Si no cuentas con una visa estadounidense vigente o no has tenido una visa canadiense reciente, la eTA no es para ti. En este caso, deberás realizar el proceso completo para obtener una Visa de Visitante. Es importante recordar que todas las eTA emitidas antes del 29 de febrero de 2024 fueron canceladas automáticamente, a menos que el titular cuente con un permiso de estudio o trabajo válido.

Otro punto crítico es la vía de entrada. La eTA solo es válida para viajes en avión. Si tu plan es entrar a Canadá por tierra como automóvil, autobús o tren o por mar, la visa de visitante es obligatoria, sin importar si tienes visa de Estados Unidos o no.

La planificación familiar también es clave: aunque tú seas elegible para una eTA, es posible que tus acompañantes o familiares no lo sean. Tener una reserva previa de vuelo o hotel no garantiza la aprobación de los documentos, por lo que la recomendación de las autoridades es no realizar gastos de viaje hasta contar con el documento migratorio aprobado en mano.