Bajo la lupa: PRI exige explicaciones a Sener y Pemex por accidentes en Dos Bocas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía (Sener) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que expliquen ante la Cámara de Diputados los accidentes registrados recientemente en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, sostuvo que tanto la explosión que dejó personas fallecidas y el incendio ocurrido este jueves, prenden focos de alerta frente a una obra hecha por capricho, con sobre costo y cuya efectividad estuvo bajo sospecha desde su construcción.

Señaló que los accidentes en Dos Bocas requieren explicaciones tanto de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El derrame de petróleo en el Golfo de México es la gota que derramó el vaso.



Morena no sirve ni para mentir: provocaron una crisis ambiental que afecta a pescadores, prestadores de servicios turísticos y pone en riesgo la salud y la vida de los mexicanos, así como de cientos de… pic.twitter.com/mNNbRoxdWR — PRI (@PRI_Nacional) April 10, 2026

¿Qué pasó en Dos Bocas?

El pasado 9 de abril, un incendio en la bodega de coque ocurrió el incidente más reciente. Se trató de un fuerte incendio en una de las bodegas de almacenamiento de coque (un subproducto sólido del petróleo).

Se generó una columna de humo negro visible a varios kilómetros, lo que alarmó a la población de Paraíso, Tabasco.

Pemex y la Presidencia informaron que el fuego fue sofocado por 150 especialistas y que, afortunadamente, no hubo heridos ni fallecidos en esta ocasión.

Otra tragedia fue la de las "aguas aceitosas", ocurrida el 17 de marzo de 2026. Se trata del evento más grave reportado hasta la fecha desde la inauguración de la planta. Un derrame de líquidos inflamables en la zona de tanques de almacenamiento provocó una explosión e incendio masivo.

Se confirmó el fallecimiento de cinco trabajadores y Pemex atribuyó el incidente a las fuertes lluvias, las cuales habrían provocado el desbordamiento de "aguas aceitosas" que entraron en combustión.