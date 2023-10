¡No caigas! Así puedes identificar cuentas falsas en Instagram

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares en México y el mundo, pues se estima que la plataforma cuenta con más de 700 millones de usuarios activos mensuales.

Al ser una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, los ciberdelincuentes han hecho de las suyas, pues en los últimos años, las y los usuarios han reportado haber sido víctimas de estafas a través de cuentas falsas en Instagram, pero ¿Cómo puedo identificarlas?

¿Cómo identificar cuentas falsas en Instagram?

En los últimos años, Instagram se ha llenado de una gran cantidad de cuentas falsas, por ello, es importante aprender a identificarlas, y así evitar poner en riesgo nuestra información personal y bancaria, pero ¿Cómo puedo hacerlo? Los expertos nos lo explican.

Siguen a muchas personas: Una de las principales señales es el número de seguidores, pues estas cuentas suelen seguir a una gran cantidad de personas; sin embargo, muy pocos usuarios los siguen a ellos.

En ocasiones las suelen tener descripciones acompañadas de links que te dirigen a otra página. Si la cuenta no está verificada o tiene muy poca información, es muy importante que no abras el enlace. Tienen muchos seguidores: Algunas veces las cuentas consiguen un gran número de seguidores, esto gracias a distintas publicaciones que de manera automática generan esta gran cantidad de usuarios. Para verificar si los usuarios son falsos o no se pueden utilizar herramientas como FakeCheck o HypeAuditor.

De acuerdo con las y los expertos en ciberseguridad, otra forma de verificar una cuenta falsa es revisando el número de publicaciones, pues estos usuarios suelen tener muy pocos posts.

| PEXELS

¿Cómo funcionan las estafas en Instagram y cómo evitarlas?

Los ciberdelincuentes utilizan distintos métodos para poder estafar a las personas a través de Instagram. Por lo general, este tipo de fraudes buscan obtener el dinero o la información personal de las y los usuarios de la plataforma, pero ¿Cómo lo hacen?

Una de las formas más comunes de realizar estos fraudes es a través de una cuenta falsa, en la que se hacen pasar por otra persona, fingiendo interés en la víctima y después de ganarse su confianza, piden una cierta cantidad de dinero.

“Me mandrón un mensaje de perfil de un tailandés (…) En cuestión de que quería andar conmigo (…) Él me dijo que para probarlo me iba mandar cierta cantidad de dinero, pero yo tenía que mandar primero 5 mil pesos para que el banco me los liberara”, compartió una posible víctima de estafa para Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué hacer si fui víctima de fraude en Instagram?

¡No entres en pánico! En caso de haber sido víctima de estafa o fraude, las y los expertos recomiendan realizar los siguientes pasos: