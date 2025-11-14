Colocan memorial a las hermanas que fallecieron tras caer a una coladera destapada rumbo a concierto de Zoé

El memorial dedicado a las hermanas Esmeralda y Sofía, quienes fallecieron tras caer en una coladera destapada cuando se dirigían a un concierto de Zoé, fue instalado por el Gobierno de la Ciudad de México en cumplimiento a la Recomendación 09/2024 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Memorial a Esmeralda y Sofía

Este espacio donde recuerdan a las hermanas se ubica en la lateral de Viaducto Río Piedad y Añil, en la alcaldía Iztacalco, cerca del Palacio de los Deportes.

Durante la ceremonia de develación, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, subrayó que recordar es un acto de justicia y que nombrar a Esmeralda y Sofía, fallecidas el 10 de noviembre de 2022, es una forma de hacer frente al olvido y a la impunidad.

Además, destacó el acompañamiento que la Comisión ha brindado a la familia, particularmente a la señora Elvira Canchola, madre de las jóvenes Esmeralda y Sofía.

Durante el evento, González Saravia señaló que la memoria es un derecho y también una promesa: la de no repetir, no callar y creer que la verdad siempre encuentra su camino.

Afirmó que recordar no significa quedarse en el pasado, sino abrir paso a la justicia desde la voz, la mirada y la presencia de quienes exigen verdad.

¿Qué les paso a las hermanas Esmeralda y Sofía?

Fue el 10 de noviembre de 2022 cuando dos jóvenes se dirigían al concierto de Zoé, una banda de rock alternativo, en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Las dos hermanas cayeron a una coladera que se encontraba destapada cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la alcaldía Iztacalco.

Las hermanas iban en compañía de su papá, quien intento auxiliarlas y rescatarlas, pero no lo logró y fallecieron casi de manera inmediata.

Al lugar acudieron equipos de emergencia quienes también trabajaron para el rescate de las jóvenes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área mientras llegaban agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.