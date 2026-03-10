Colapso en el Metro CDMX: 8 Líneas con ALTA afluencia
Atención usuarios: El Metro aplica dosificación de entrada en estaciones principales de diversas líneas. Sigue las indicaciones del personal en andenes.
Estaciones cerradas y avance del Metro CDMX minuto a minuto hoy 10 de marzo 2026
ALTA afluencia en Línea 8
Usuarios de la Línea 8 del Metro CDMX señalan que no hay paso de trenes y con ello una alta afluencia para utilizar el servicio.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.
Implementan ingreso controlado en estaciones de alta afluencia
Se informa a las personas usuarias que este día se aplican maniobras de dosificación para el ingreso a las instalaciones en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Debido a la alta demanda, se han desplegado cuadrillas en los andenes con el objetivo de gestionar el flujo de pasajeros, así como las maniobras de abordaje y salida de los trenes. Se recomienda a quienes transiten por estas zonas seguir las indicaciones del personal en turno para evitar aglomeraciones y agilizar los traslados.

Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso… pic.twitter.com/PC4KbjgfEf