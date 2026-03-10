tva (1).png

Colapso en el Metro CDMX: 8 Líneas con ALTA afluencia

Atención usuarios: El Metro aplica dosificación de entrada en estaciones principales de diversas líneas. Sigue las indicaciones del personal en andenes.

Estaciones cerradas y avance del Metro CDMX
Escrito por: Ollinka Méndez

Azteca Noticias te actualiza sobre la situación del Metro CDMX: estaciones cerradas, avance o algún percance en las 12 Líneas que pudiera afectar tu viaje. Todo en vivo.

ALTA afluencia en Línea 8

Usuarios de la Línea 8 del Metro CDMX señalan que no hay paso de trenes y con ello una alta afluencia para utilizar el servicio.

Implementan ingreso controlado en estaciones de alta afluencia

Se informa a las personas usuarias que este día se aplican maniobras de dosificación para el ingreso a las instalaciones en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Debido a la alta demanda, se han desplegado cuadrillas en los andenes con el objetivo de gestionar el flujo de pasajeros, así como las maniobras de abordaje y salida de los trenes. Se recomienda a quienes transiten por estas zonas seguir las indicaciones del personal en turno para evitar aglomeraciones y agilizar los traslados.

