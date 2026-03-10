Colapso en el Metro CDMX: 8 Líneas con ALTA afluencia

Se informa a las personas usuarias que este día se aplican maniobras de dosificación para el ingreso a las instalaciones en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Debido a la alta demanda, se han desplegado cuadrillas en los andenes con el objetivo de gestionar el flujo de pasajeros, así como las maniobras de abordaje y salida de los trenes. Se recomienda a quienes transiten por estas zonas seguir las indicaciones del personal en turno para evitar aglomeraciones y agilizar los traslados.