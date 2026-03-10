EN VIVO: Marchas, movilizaciones y calles cerradas en la CDMX este 10 de marzo

Para este martes, tres eventos destacan por su potencial de generar complicaciones severas en la vialidad y el transporte masivo:

- Búsqueda en el Metro (07:30 y 08:30 hrs):

El Colectivo "Hasta Encontrarles" inició actividades en la estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9) y posteriormente en Mixcoac (Línea 7). Cerca de 80 personas se desplazan hacia las inmediaciones de las Barrancas de Álvaro Obregón para realizar jornadas de búsqueda, lo que podría generar saturación en los andenes y transbordos de dichas estaciones.

- Protesta en la colonia Juárez (12:00 hrs):

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX se concentrará en la calle Versalles No. 46. Los manifestantes exigen el cumplimiento de su contrato colectivo y, debido al aforo esperado de 100 personas, las autoridades no descartan el bloqueo de vialidades aledañas a la Secretaría de Movilidad.

- Peregrinación masiva a la Basílica (21:00 hrs):

La Diócesis de Tenancingo encabeza una procesión de aproximadamente 15,000 personas que ingresará a la capital desde el Estado de México. La ruta incluye vías críticas como la Carretera México-Toluca, Constituyentes, Paseo de la Reforma y la Calzada de Guadalupe, lo que generará cortes totales a la circulación durante la noche.