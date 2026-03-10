EN VIVO: Marchas, movilizaciones y calles cerradas en la CDMX este 10 de marzo
Desde jornadas de búsqueda hasta protestas sindicales, te presentamos el minuto a minuto de marchas, protestas y movilizaciones en la CDMX para este martes 10 de marzo.
La jornada de este martes arranca con una agenda de movilizaciones que impactará diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX). A continuación se encuentra la cpbertura en vivo con cualquier protesta, calles cerradas o marchas que puedan generar afectaciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tiene previstas al menos cinco concentraciones principales y dos citas oficiales que podrían alterar el flujo vehicular en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa.
El pulso de la ciudad hoy estará marcado por la exigencia social en el transporte público y las zonas administrativas, por lo que la anticipación será la mejor herramienta para evitar quedar atrapado en la "selva de asfalto".
Marchas y bloqueos en CDMX hoy martes 10 de marzo: Vialidad en vivo
Continúa cerrada Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad
Por el derrumbe de un edificio sobre Calzada de San Antonio Abad, se mantiene cerrada la circulación con dirección al norte.
#IMPORTANTE | Hace unos minutos llegó un vehículo de servicios periciales al lugar del derrumbe en San Antonio Abad.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026
Es probable que hallan encontrado a la última persona que estaba sepultada bajo los escombros.
Informacion en desarrollo... Vía @oscar_mendoza31… pic.twitter.com/bFQIfL7jMC
Principales bloqueos y marchas en CDMX hoy 10 de marzo
Para este martes, tres eventos destacan por su potencial de generar complicaciones severas en la vialidad y el transporte masivo:
- Búsqueda en el Metro (07:30 y 08:30 hrs):
El Colectivo "Hasta Encontrarles" inició actividades en la estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9) y posteriormente en Mixcoac (Línea 7). Cerca de 80 personas se desplazan hacia las inmediaciones de las Barrancas de Álvaro Obregón para realizar jornadas de búsqueda, lo que podría generar saturación en los andenes y transbordos de dichas estaciones.
- Protesta en la colonia Juárez (12:00 hrs):
El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX se concentrará en la calle Versalles No. 46. Los manifestantes exigen el cumplimiento de su contrato colectivo y, debido al aforo esperado de 100 personas, las autoridades no descartan el bloqueo de vialidades aledañas a la Secretaría de Movilidad.
- Peregrinación masiva a la Basílica (21:00 hrs):
La Diócesis de Tenancingo encabeza una procesión de aproximadamente 15,000 personas que ingresará a la capital desde el Estado de México. La ruta incluye vías críticas como la Carretera México-Toluca, Constituyentes, Paseo de la Reforma y la Calzada de Guadalupe, lo que generará cortes totales a la circulación durante la noche.
¿Qué autos no circulan hoy?
De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este martes deben suspender circulación los siguientes vehículos:
- Holograma 1 y holograma 2
- Engomado rosa
- Placas con terminación 7 y 8
- La restricción se aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
Este martes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/BY47UE4zmC— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 10, 2026