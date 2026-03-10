VIDEOS: Así fue la recuperación de los dos cuerpos del edificio en San Antonio Abad, ¿por qué colapsó?

Tras una jornada de 12 horas desde el momento en que colapsó el edificio de San Antonio Abad, se ha localizado el segundo cuerpo sin vida que había sido previamente identificado por "Togo", perro especializado en búsqueda. Anteriormente, ya había sido localizado un primer cuerpo.

El día de ayer se dio a conocer el derrumbe de un edificio ubicado en la colonia Tránsito. Desde el momento del siniestro, personal capacitado acudió al lugar para comenzar labores de rescate, pues se conocía sobre personas dentro del inmueble al tiempo de los hechos.

VIDEOS: Momento de la localización y rescate de cuerpos tras colapso del edificio en San Antonio Abad

Las labores de rescate y luego recuperación de cuerpos en el edificio colapsado de San Antonio Abad comenzaron desde hace más de 10 horas, dando como resultado que por la madrugada se diera la localización de un segundo cuerpo.

El momento de la recuperación de cada uno de los cuerpos por la célula homo-canina, quedó grabado en videos que te mostramos a continuación.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

En los videos se aprecia el momento en que los elementos recuperan y trasladan a los cuerpos para ponerlos a disposición de los servicios periciales.

¿Por qué colapsó edificio en San Antonio Abad?

De acuerdo con los peritajes iniciales de las autoridades de la Ciudad de México, el edificio que colapsó este día arrastraba fallas en su estructura originadas por el terremoto de 1985.

🚨 Tragedia en la colonia Tránsito, en la #CDMX



Un edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017 colapsó mientras era demolido. De las personas que estaban en el lugar, una murió, dos siguen desaparecidas entre los escombros y otra resultó herida.



Equipos de rescate, bomberos,… pic.twitter.com/XyE5jn4UgO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Estas afectaciones se profundizaron tras el movimiento telúrico de 2017, razón por la cual la construcción ya estaba siendo intervenida para su desmantelamiento total cuando ocurrió el incidente.

En el sitio del siniestro, elementos de Protección Civil, el cuerpo de bomberos y brigadas especializadas coordinan las tareas de remoción de materiales.