Tragedia en San Antonio Abad: Localizan tercer cuerpo entre los escombros de edificio derrumbado

Se localizó entre los escombros el tercer y último cuerpo de los trabajadores que murieron en el derrumbe de un edificio en la Calzada San Antonio Abad, de la Ciudad de México. Mientras tanto, las labores de rescate continúan contra reloj tras el colapso de un edificio en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México, donde equipos de emergencia lograron localizar y recuperar el segundo cuerpo de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de rescate, minutos antes de las 2:00 de la madrugada de hoy martes 10 de marzo de 2026, el jefe Vulcano confirmó el hallazgo del segundo cuerpo, el cual fue localizado aproximadamente a un metro de profundidad bajo los restos de concreto.

La recuperación del cuerpo en San Antonio Abad fue posible gracias al trabajo del binomio canino especializado en búsqueda y rescate, particularmente del perro “Togo”, quien realizó un marcaje positivo en la zona donde se encontraba la víctima. Hasta el momento, los equipos de emergencia continúan la búsqueda de un tercer trabajador que permanece desaparecido, mientras se mantienen activos los operativos en el lugar del colapso.

Actualización del derrumbe en San Antonio Abad, en la CDMX.



Actualización del derrumbe en San Antonio Abad, en la CDMX.

Minutos antes de las 2 de la madrugada, el Jefe Vulcano informó que fue localizado un segundo cuerpo a un metro de la superficie. El hallazgo lo realizó Togo, uno de los binomios caninos que participan en las labores de…

VIDEO: Así recuperaron el segundo cuerpo bajo los escombros en San Antonio Abad?

Las tareas de búsqueda son coordinadas por dos células de rescate integradas por elementos de la Secretaría de Marina, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Durante la madrugada, los rescatistas efectuaron operaciones en dos puntos específicos del inmueble colapsado en San Antonio Abad, donde previamente el binomio canino había detectado posibles rastros humanos.

El perro rescatista Togo, especializado en localización de personas atrapadas, marcó de manera positiva una zona bajo los escombros, lo que llevó a los rescatistas a iniciar trabajos de excavación y remoción de materiales. Posteriormente, tras ingresar nuevamente al inmueble, el equipo homo-canino realizó un segundo marcaje positivo, confirmando la posible presencia de una persona atrapada.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México.

¿Qué técnicas utilizan los rescatistas para llegar a las víctimas?

Debido a la complejidad del colapso, los equipos de emergencia han tenido que emplear equipo especializado para cortar y retirar estructuras de concreto, incluyendo:

Seccionamiento de trabes estructurales



Corte de losas de concreto



Ingreso vertical controlado



Herramientas hidráulicas de rescate.

Estas maniobras son necesarias para evitar nuevos derrumbes que puedan poner en riesgo tanto a las víctimas como a los rescatistas. De acuerdo con los reportes oficiales, las labores se realizan con extrema precisión y bajo protocolos de seguridad, debido a la inestabilidad del inmueble.

¿Qué ocurrió con el segundo cuerpo recuperado?

Después del hallazgo, los rescatistas confirmaron que el segundo cuerpo corresponde a una de las tres personas que quedaron atrapadas tras el colapso del edificio.

El cuerpo fue recuperado entre los escombros y posteriormente puesto a disposición de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que será la encargada de realizar las diligencias correspondientes para la identificación oficial. Mientras tanto, las autoridades mantienen el perímetro acordonado y continúan los trabajos de búsqueda para localizar al tercer trabajador que permanece desaparecido.

