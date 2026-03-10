“Él me hacía sufrir mucho”: Niña de 9 años denuncia presunto abuso sexual en su escuela durante mitin del 8M en Zócalo CDMX; exige justicia

Ivanna, una pequeña de tan solo 9 años de edad, subió a la tarima del mitin del 8M en el Zócalo CDMX para alzar la voz y contar la historia de abuso sexual que vivió cuando tenía a penas 5 años.

El caso de Ivanna sigue sin justicia, a pesar de contar con una demanda desde el 2022.

"Como vieron en mi cartel fui violada y abusada sexualmente por un hombre a los 5 años y ahorita no le han dado su sentencia", contó a cientos de mujeres en la explanada.

Ivanna denuncia abuso sexual en su escuela y exige justica tras 4 años de espera

Acompañada de su madre, la menor de edad contó que a los 5 años fue abusada sexualmente por un hombre al interior de los baños de la escuela Pedregal del Sur, quien la golpeaba y le dejaba moretones en los brazos y manos, cuando intentaba escapar.

Con la voz entre cortada y lagrimas en los ojos, la Ivanna relató que el abusador la amenazaba con matar a su madre en caso de acusar los atroces actos que le hacía.

"Él me hacía sufrir mucho, me amenazaba con que iba a matar a mi mamá", denunció la menor.

Con gritos de "no estás sola" y "las niñas no se toca" al fondo, la pequeña terminó su testimonio, agradeciéndole a todas las mujeres de la explanada por estar con ella, no dejarla sola y apoyarla en su lucha.

"Una historia de omisiones": Caso de Ivanna no fue tipificado como violación pese a denuncia

Por su parte, Verónica Alonso, madre de Ivanna, declaró que al levantar la denuncia en el 2022, esta no logró entrar por el delito de violación, ya que la menor no pudo dar los días y horas exactas en las que ocurría los actos de abuso sexual, por lo que la carpeta se abrió con otro delito de menor pena.

"Mi hija tiene una historia como muchos niños en México. Es una historia de violencia, una historia de omisiones, es una historia de desinterés y frialdad de las autoridades”, declaró la madre de Ivanna durante la marcha del 8M.

El caso de Ivanna solo demuestra la dura realidad para los miles de niñas y niños abusados en México.