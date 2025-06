Los casos de invasores de predios en el Estado de México (Edomex) no paran. Un menor de edad y un sujeto mayor que él llegó a una casa en la que habitaba un señor de la tercera edad a quien intentaron dejarlo sin su patrimonio pretendiendo sacarlo.

Ambos pretendieron quedarse con la casa del adulto mayor, pero el hombre los descubrió y alcanzó a pedir ayuda a policías del municipio de Nezahualcóyotl, donde ocurrieron los hechos.

El nuevo saqueo: Despojan casas y el gobierno archiva los casos

Víctima de invasión de predio era un adulto mayor de 79 años

Los dos presuntos responsables fueron detenidos por la invasión de un inmueble en la colonia Valle de Aragón, después de que policías recibieron el reporte de un posible caso de despojo de un adulto mayor de 79 años.

Las autoridades atendieron la emergencia y llegaron hasta la casa de la víctima, quien

señaló que, algunas personas pretendían apoderarse de su propiedad. El denunciante

se identificó como el dueño, mismo que señaló a dos hombres como probables responsables de invadir su predio.

#IMPORTANTE | Detienen a invasora de casa de hija de Carlota “N”, la 'abuelita de Chalco'.



Asegura que la rentó en #internet https://t.co/QCh3fkg90N pic.twitter.com/4qiqdFEfhi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2025

Ambos presuntos responsables fueron ubicados y detenidos por los policías municipales. Los dos probables invasores del predio son Carlos Alberto “N” de 48 años y M.N. de 17 años, quienes no acreditaron la legal posesión del inmueble, por lo que fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de despojo.

Los detenidos fueron puestos a disposición en la agencia de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de inmuebles, para determinar su situación legal.

¿Cómo denunciar el despojo en el Estado de México y qué hacer?

El abogado Víctor Manuel Sandoval León explicó en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) que ante la ley, cuando alguien pretende invadir la casa de alguien, la víctima puede denunciar y la o las personas que despojan de sus propiedades a otras, podrían pasar su vida en la cárcel por intentar apropiarse de inmuebles de manera ilegal.

“Generalmente, la mayoría de las personas que despojan, lo hacen a través de simulaciones de contratos de arrendamiento, donde una vez que llega la denuncia o que llega la Policía de Investigación, ellos dicen ‘a mí me rentaron y aquí está mi contrato de arrendamiento’ y entonces en lugar de ser un juicio penal por precisamente haber despojado, al enseñar el justo título, aunque sabemos que el contrato de arrendamiento no forzosamente tiene que ser firmado por el dueño, porque lo puede rentar un tercero”, comentó el 5 de abril de 2025 a FIA.

Si fuiste víctima de un despojo o invadieron tu casa, de acuerdo con el abogado, puedes denunciar a las personas que se metieron al domicilio de forma ilegal y para ello, la parte afectada debe acudir ante el Ministerio Público más cercano del lugar donde se encuentra el inmueble que fue invadido y exponer la situación.

Toma en cuenta que debes presentar una serie de pruebas y documentos que acrediten que como persona denunciante tienes la posesión del inmueble y también acreditar que la persona que cometió el delito “se metió sin justo título”, es decir, por su cuenta y sin permiso.

“Si fuera el dueño y una persona que él no autorizó, no hay contrato de arrendamiento, no hay nada, y el dueño no firmó entregarle la posesión del inmueble de una persona que está dentro, entonces el dueño sí tendrá que acreditar con su escritura pública que es el dueño, más testigos y peritajes, que él venía ocupando la posesión de ese inmueble y que de manera ilegal la persona que está dentro los desposeyó”, comentó el especialista.

La lucha de Doña Aurelia: “Los 300” invadieron su terreno y nunca le pagaron un peso en Edomex

Así se castiga el delito de despojo en el Estado de México

El delito de despojo se comete cuando alguien ocupa un inmueble ajeno o hace uso de él o de un derecho real que no le pertenece, de acuerdo con el Artículo 308 del Código Penal del Estado de México.

También de habla de despojo cuando alguien ocupa un inmueble de su propiedad, en los casos que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

La persona responsable de este delito será castigada con una pena de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa.

Mientras que los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión y a quienes instiguen a la ocupación del inmueble, cuando el despojo se realice por dos o más personas, se les impondrán de seis a doce años de prisión y de 150 a 300 días multa.