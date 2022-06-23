Ladrones culpables por robar una obra de Banksy del Bataclán

En total, ocho personas implicadas en el robo de una obra del artista urbano Banksy fueron declaradas culpables, las condenas de los ladrones van desde los seis meses hasta los cuatro años en prisión.

Tres de los delincuentes reconocieron haber participado en el robo de la obra de Banksy de la sala de conciertos Bataclán, a uno lo sentenciaron a cuatro años, de los cuales solo pasará dos en prisión.

Las condenas de los otros dos restantes son de tres años, aunque solo pasarán un año y medio encarcelados porque ya cumplieron condenas previas.

Los otros delincuentes fueron declarados culpables de recibir bienes robados y sus condenas tendrán que cumplirlas con un brazalete electrónico.

Robo de la Niña triste

De acuerdo con un tribunal francés, el robo de la obra de Banksy fue durante la noche entre el 25 y 26 de enero de 2019.

Lo perpetraron tres hombres, que fueron captados por la cámara de vigilancia del Bataclán, utilizaron una palanca de metal y un esmeril angular para quitar en pocos minutos la puerta de emergencia donde estaba pintada la obra.

En 2020, la policía de Italia encontró la puerta con la obra de Banksy en una granja y la devolvió a Francia el mismo año.

The sad young girl, un homenaje

En 2018, el artista urbano Banksy pintó en la puerta de salida de emergencia del Bataclán una figura femenina cabizbaja y con un velo, se le nota una expresión de tristeza, y por eso la llamaron "the sad young girl" o "Niña triste".

Banksy realizó la obra para rendir homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado en el Bataclán ocurrido el 13 de noviembre de 2015, la sala de conciertos que fue uno de los lugares que atacaron yihadistas y son parte de los atentados de París.

El artista urbano Banksy eligió la puerta de emergencia por la lograron huir decenas de personas esa noche del 2015, luego de que integrantes del Estado Islámico irrumpieran el Bataclán y mataran a 89 personas.

