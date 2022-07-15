¡Eutanasia para Ana! Reconocen su derecho a una muerte digna

La eutanasia para Ana ha sido reconocida en Perú, ocurrió luego de cinco años de batallas legales, donde recientemente la Suprema Corte falló a favor para que esta mujer pueda ejercer su derecho a una muerte digna.

"¿Por qué la muerte digna? Porque quiero evitar el sufrimiento, quiero evitar el dolor el dolor pero sobre todo porque esto se trata de la vida, de la libertad", dijo la Ana Estrada.

Hoy ha triunfado la justicia. Ha ganado la vida y el derecho a la autonomía y libertad. Toda conquista de un derecho nace a partir de una necesidad de un ciudadano/a de a pie, jamás de los gobernantes. (5/6) — Ana Estrada (@anaestradau) July 15, 2022

La enfermedad que la hizo decidir por la eutanasia

Ana Estrada, es una psicóloga peruana y tiene 44 años, desde los 12 años sufre polimiositis, una enfermedad autoinmune e incurable que ha debilitado sus músculos y la obliga a depender de un respirador artificial y de la asistencia de enfermeras.

"Haber obtenido esta victoria, me va ayudar a sobrellevar mejor este deterioro inminente, inevitable de la enfermedad, me va a dar tranquilidad y calma", señaló Estrada.

Morir dignamente, decisión total de Ana

La eutanasia para Ana, es un derecho total de ella que ahora han respaldado la Corte Suprema de Perú, "declarar fundado el derecho a la muerte digna es un precedente fundamental es el primer caso y es irrevocable, le permite a Ana estrada poder tomar la decisión de poder de poner fin a su vida en un momento determinado," indicó Walter Gutiérrez, abogado de Ana.

Con la sentencia, el seguro estatal de salud de Perú está obligado a brindarle a Ana, todas las condiciones para ejercer la eutanasia, un derecho que deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha en la que manifieste su voluntad de morir.

Destacamos voto de magistrado supremo Ruidias Farfán a favor de reconocer derecho a muerte en condiciones dignas de @anaestradau. Con este voto se determina de forma definitiva que ella podrá ejercerlo cuando así lo determine. (1/2) pic.twitter.com/SdSf5unZ8k — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 14, 2022

La eutanasia es ilegal en Perú

Las leyes peruanas indican que ayudar a morir a una persona es un delito que se castiga con cárcel, pero en el caso de Ana, esta vez será la excepción y no aplicará al médico que le suministre el medicamento.

"Cuando empecé esto tenía mucho miedo, mucho temor de que no resultará o de que fuera de repente todo en contra y más bien resultó que recibí mucho apoyo de muchísima gente", agregó Estrada.