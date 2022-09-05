El cocodrilo cubano es una especie endémica que habita en el Parque Nacional Ciénaga de Zapata y en la Isla de la Juventud de Cuba, científicos estiman que alrededor de 4 mil ejemplares viven en la naturaleza.

"Liberar cocodrilos que han sido recolectados de cazadores ilegales es realmente impresionante, porque devolvemos al animal a vida libre", indicó el investigador Etiam Pérez, quien dejó el libertad algunos ejemplares en el pantano de Zapata.

cocodrilo cubano|REUTERS/Alexandre Meneghini

En 2008, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN) catalogó al cocodrilo cubano como una especie en peligro crítico, "primero, por el número de ejemplares según el último reporte que se tiene y está dado también por el rango de distribución de la especie."

Cuidadores aseguran que es un animal muy bonito, como lo describe el veterinario Gustavo Sosa "tiene una hilera de escamas muy simétrica, es lo que lo identifica, sobre todo su comportamiento es lo que más me gusta a mí, cuando llega a la naturaleza y lo ve, es un bicho muy curioso".

Es una de las especies del género Crocodylus más pequeñas, pocas veces alcanzan los tres metros de largo, "el objetivo fundamental es mantener una población del cocodrilo cubano que contribuya a la conservación, la idea central del proyecto es proteger a las poblaciones de vida libre" indicó el veterinario, Gustavo Sosa.

cocodrilo cubano|REUTERS/Alexandre Meneghini

Mayores amenazas para el cocodrilo cubano

De acuerdo con el investigador Etiam Pérez son tres las mayores amenazas, "el cocodrilo cubano se enfrenta varios desafíos, uno de ellos es la caza ilegal, que es la que mayor consecuencia trae en la reducción del número en la vida libre. Pero también enfrentan otros problemas, como los resultados del cambio climático y la hibridación con el cocodrilo americano",

cocodrilo cubano|REUTERS/Alexandre Meneghini

Cada año, liberan al cocodrilo cubano

Desde hace varias décadas, el gobierno de Cuba financia un programa para criar a esta especie de reptil, al cocodrilo cubano y es cada año cuando cientos de ejemplares son devueltos a la naturaleza.

"En el criadero, el 10% de las crías mueren en el primer año debido a enfermedades, entre el 15 y el 20% alcanzan los cinco años. A diferencia de la naturaleza, tenemos un crecimiento mayor en número poblacional, que nos permite hacer estas liberaciones cada año".

El pantano del Parque Nacional Ciénaga de Zapata es un lugar protegido por el gobierno y es considerado como el mejor conservado en el Caribe, pese a eso, los científicos aseguran que aún hay que hacer, más para proteger y conservar al cocodrilo cubano.