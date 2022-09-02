Janus, la tortuga de dos cabezas de Suiza cumple 25 años

Janus es una tortuga de dos cabezas doblemente extraordinaria, pues este viernes cumplió 25 años, lo que la convierte en la tortuga bicefálica más vieja del mundo.

La tortuga de dos cabezas vive en el Museo de Historia Natural de Ginebra, Suiza, y está al cuidado de Angelica Bourgoin, quien ha contribuido a su excepcional longevidad.

“Creo que es por la atención que le brindamos y nuestra devoción que todavía está aquí hoy”, dijo Bourgoin.

Janus, la tortuga de dos cabezas, es alimentada con ensaladas orgánicas, además recibe masajes y baños diarios con té verde y manzanilla. También realiza ejercicio y caminatas regulares, a veces con música. Janus tiene su propia patineta hecha a su medida para pasar ratos agradables.

|Reuters

¿Cómo es una tortuga con dos cabezas?

Además de ser una tortuga con dos cabezas, Janus también cuenta con dos corazones, dos pares de pulmones pero solo un sistema digestivo, por lo que todo el tiempo es vigilada pues si el animal se da la vuelta podría ser mortal para ella.

Anteriormente sufrió de un gran cálculo en la vejiga que se extrajo en una operación en 2020 y se recuperó por completo, detalló su cuidadora.

Otra característica de Janus, es que también tiene dos personalidades distintas con diferentes estados de ánimo y gustos que ocasionalmente pueden generar conflictos, por ejemplo, sobre en qué dirección caminar.

"Lo que he notado es que la cabeza derecha es más curiosa, más despierta, tiene una personalidad mucho más fuerte. La cabeza izquierda es más pasiva y muy codiciosa", dijo Bourgoin, y agregó que una cabeza era partidaria de las escarolas y la otra a las zanahorias.

¿Cuánto tiempo viven las tortugas de dos cabezas?

Los expertos de Suiza explicaron que una tortuga de dos cabezas normalmente no sobreviviría mucho tiempo en la naturaleza, ya que no puede retraer la cabeza en su caparazón para buscar refugio de los depredadores. Además, tampoco tiene una buena calidad de vida.

