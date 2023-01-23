EU impone sanciones a Irán por represión a las protestas

Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la Fundación Cooperativa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y a funcionarios iraníes de alto rango, intensificando así la presión sobre Teherán por su represión a las protestas.

La medida, adoptada en coordinación con Reino Unido y la Unión Europea, es la más reciente respuesta de Washington a la letal represión iraní de los disturbios tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre.

.@StateDeptSpox on imposing sanctions on 10 additional Iranian individuals: We are united with our allies and partners in the need to confront Iran’s leadership for its human rights abuses and destabilizing activities, which should alarm the entire world. pic.twitter.com/yZdZALVOSF — Department of State (@StateDept) January 23, 2023

Las protestas de iraníes de todas las clases sociales constituyen uno de los desafíos más audaces a la teocracia gobernante desde la Revolución Islámica de 1979. Irán acusa a las potencias occidentales de fomentar los disturbios, a los que las fuerzas de seguridad han respondido con una violencia letal.

La acción del lunes se dirige a un "pilar económico clave del CGRI, que financia gran parte de la brutal represión del régimen; así como a funcionarios de seguridad de alto rango que coordinan la represión de Teherán a nivel nacional y provincial", dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Tesoro describió la Fundación Cooperativa del CGRI como un conglomerado económico establecido por altos cargos del grupo para gestionar sus inversiones y su presencia en sectores de la economía iraní.

El Tesoro acusó a la Fundación Cooperativa del CGRI de haberse convertido en "un manantial de corrupción y sobornos" y afirmó que sus fondos han servido para financiar las aventuras militares del CGRI en el extranjero.

También fueron objeto de la acción del lunes cinco de los miembros del consejo de la Fundación Cooperativa del CGRI, el viceministro de Inteligencia y Seguridad, Naser Rashedi, y cuatro altos mandos del CGRI en Irán, dijo el Tesoro.

La medida adoptada el lunes congela todos los activos estadounidenses de las personas designadas y, en general, prohíbe a los estadounidenses tratar con ellas. Las personas que realicen determinadas transacciones con las personas designadas también corren el riesgo de ser sancionadas.

Reino Unido impuso el lunes sanciones a más personas y entidades iraníes por la "brutal represión" del país contra su pueblo. La Unión Europea también introdujo el lunes nuevas sanciones contra Irán por el "uso brutal y desproporcionado de la fuerza" contra los manifestantes.